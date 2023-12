Il pianista Nelson Goerner è malato, rinviato il suo concerto a Monte-Carlo. Domenica c'è Daniel Lozakovich

Tuttavia, per non annullare il concerto di domenica 3 dicembre, gli organizzatori hanno deciso di anticipare il programma di un concerto previsto per la prossima stagione, composto di musica francese, con la rarissima Symphonie n I di Charles Gounod, seguita dal Concerto per violino III di Camille Saint-PierreSaëns, che sarà interpretato dall'artista Daniel Lozakovich. Tra una rappresentazione e l'altra in Europa, il violinista di grande talento ha accettato di venire a Monaco ad offrire la sua versione di questo brillante concerto. Infine, la serata si concluderà con la meravigliosa Sinfonia 1 en ut di Georges Bizet, puro capolavoro di un compositore di soli 17 anni al momento della sua creazione.