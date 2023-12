Monaco, l’Association Nationale des Membres premia i membri dell’Ordre National du Mérite

Nell'occasione del 60º anniversario della creazione dell'Ordine Nazionale del Merito da parte del Generale de Gaulle, l'Associazione Nazionale dei Membri dell'Ordine Nazionale del Merito (ANMONM), sezione estera di Monaco, ha organizzato nei locali della Maison de France, una premiazione per giovani e adulti meritevoli.

Sono stati assegnati i seguenti premi:

Prem io del Civismo: Signori BOURROUX e VALENTIN per il loro impegno con la Croce Rossa Monegasca

Premio della Francofonia: HANEUSE HEYE per il suo impegno a favore della difesa della lingua francese e dell'uguaglianza culturale dei bambini di tutto il mondo;

Premio dell'Iniziativa Memoriale: Maresciallo VOGELSINGER e carabiniere SICART, Corps des carabiniers du Prince, per il loro libro sull'impegno monegasco durante la Grande Guerra;