Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di dicembre

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza . Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.

Questo il programma del mese di dicembre 2023







Les incontournables

Visite per scoprire l'essenziale di Nizza in 90 minuti, in compagnia di una guida turistica - Prenotazione obbligatoria al Centre du Patrimoine

Quand Nice invente la Riviera : il giovedì alle 10 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75;

: il giovedì alle 10 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75; Le Vieux-Nice : il venerdì alle ore 10 – Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

: il venerdì alle ore 10 – Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly Laissez-vous conter le Bellandarium : il martedì ore 14,30 - Appuntamento alla Bellanda, montée Lesage, colline du Château.

Les visites de sites - In compagnia di una guida e di un conferenziere

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Il venerdì ore 14,30 - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr

- Place Jacques-Toja – Il venerdì ore 14,30 - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr L’Opéra - 4-5 rue Saint-François-de-Paule – Ogni lunedì ore 15.

- 4-5 rue Saint-François-de-Paule – Ogni lunedì ore 15. Diacosmie - 8 avenue Claude-Debussy - Ogni martedì ore 10

- 8 avenue Claude-Debussy - Ogni martedì ore 10 Palais des Rois Sardes - Place Pierre-Gautier _ Appuntamento il mercoledì alle ore 10 davanti all’ingresso della Prefettura – Obbligatorio un documento d’identità. Visite de la Tour Saint François – Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il venerdì dalle 16 alle 20 (ultimo accesso ore 19,30).

- Place Pierre-Gautier _ Appuntamento il mercoledì alle ore 10 davanti all’ingresso della Prefettura – Obbligatorio un documento d’identità. Visite de la Tour Saint François – Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il venerdì dalle 16 alle 20 (ultimo accesso ore 19,30). Le Bellandarium, per la sua posizione privilegiata la tour Bellanda offre una delle più belle viste sulla Baia degli Angeli e racconta la storia millenaria della Colline du Château. Appuntamento Montée Lesage, colline du Château dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Balades PatrimonialesAlla scoperta dei quartieri

La Belle Epoque - Appuntamento in place Masséna, davanti alla fontana d’Apollon. Durante la Belle Epoque Nizza conosce una vera e propria trasformazione. Giovedì 14 dicembre 2023 ore 14,30.

- Appuntamento in place Masséna, davanti alla fontana d’Apollon. Durante la Belle Epoque Nizza conosce una vera e propria trasformazione. Giovedì 14 dicembre 2023 ore 14,30. Les Balades Croquées - Appuntamento davanti alla fermata del tram ligne 2 - fermata Alsazia - Lorena, giardino 61 bd Victor - Hugo. Martedì 5 dicembre 2023 ore 14,30.

- Appuntamento davanti alla fermata del tram ligne 2 - fermata Alsazia - Lorena, giardino 61 bd Victor - Hugo. Martedì 5 dicembre 2023 ore 14,30. Les Hôtels Historique s - Appuntamento davanti alla salle des Franciscains du Théâtre National de Nice, 6 place Saint-François. Le origini del turismo: i primi alberghi, locande e pensioni tra il mare e Paillon. Martedì 12 dicembre 2023 e giovedì 28 décembre 2023, ore 14,30

s - Appuntamento davanti alla salle des Franciscains du Théâtre National de Nice, 6 place Saint-François. Le origini del turismo: i primi alberghi, locande e pensioni tra il mare e Paillon. Martedì 12 dicembre 2023 e giovedì 28 décembre 2023, ore 14,30 L'ancien domaine de Cessole - Nella campagna nizzarda, a passeggio nell'antica tenuta della famiglia Cessole diventato un quartiere tranquillo. Appuntamento alla fermata Maison del'Environnement, linee 8 o 57, boulevard de Cessole. Giovedì 7 dicembre e martedì 26 dicembre 2023 ore 14,30.

- Nella campagna nizzarda, a passeggio nell'antica tenuta della famiglia Cessole diventato un quartiere tranquillo. Appuntamento alla fermata Maison del'Environnement, linee 8 o 57, boulevard de Cessole. Giovedì 7 dicembre e martedì 26 dicembre 2023 ore 14,30. Le Cimetière du Château - Appuntamento all'ingresso del cimitero, collina del Castello. Testimone della vita locale e del cosmopolitismo degli svernanti, un vero e proprio museo a cielo aperto. Giovedì 21 dicembre 2023 ore 14,30.

- Appuntamento all'ingresso del cimitero, collina del Castello. Testimone della vita locale e del cosmopolitismo degli svernanti, un vero e proprio museo a cielo aperto. Giovedì 21 dicembre 2023 ore 14,30. Boulevard Carabacel - Appuntamento di fronte alla Tête Carrée, davanti alla farmacia, 1 avenue Saint-Jean-Baptiste. Un viale elegante fiancheggiato da ville e alberghi nel cuore di giardini che profumano di arancio. Martedì 19 dicembre 2023 ore 14,30.

Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili)