Mercatini di Natale in Costa Azzurra: ecco dove si trovano

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.

Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.

La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.

Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese.





I mercatini di Natale in Costa Azzurra

Biot

Il Mercatino di Natale di Biot si svolge in Place De Gaulle.

Biot – 15-30 dicembre 2023

Cannes

Il Villaggio di Natale sarà allestito sulle Allées de la Liberté.

Cannes - 2 dicembre 2023-7 gennaio 2024

Grasse

Il Mercatino di Natale si terrà in Cours Honoré Cresp.

Grasse – 15-17 dicembre 2023



La-Colle-sur-Loup

La-Colle-sur-Loup – 10 dicembre 2023



Le Broc

Al mercatino di Natale di Le Broc, idee regalo, delizie gastronomiche e intrattenimento per tutti.

Le Broc – 2-3 dicembre 2023



Mandelieu-la-Napoule

Il mercatino si svolgerà in Avenue du 23 Août, nel quartiere La Napoule. Novità 2023, la pista di pattinaggio su ghiaccio.

Mandelieu-la-Napoule – 9-10 dicembre 2023.



Mandelieu-la-Napoule

Il Villaggio goloso di Natale allestito in Place de France a Mandelieu-la-Napoule sarà sinonimo di delizie gastronomiche.

Mandelieu-la-Napoule – 22-31 dicembre 2023



Mouans-Sartoux

I fabbricanti di santons della Provenza si ritroveranno alla 40ª Foire aux santons che si terrà presso la Médiathèque la Strada, dalle 14 alle 18.

Mouans-Sartoux –Fino al 24 dicembre 2023



Mouans-Sartoux

Venite a trovare regali unici e di qualità progettati con amore, sostenendo l’artigianato locale, al Noël des Créateurs

Mouans-Sartoux – 2-23 dicembre 2023



Mougins

Un’occasione per godersi l’incanto del Natale sulla Place des Patriotes nel villaggio di Mougins.

Mougins – 8-10 dicembre 2023



Nizza

Per un mese esatto, il mercatino di Natale di Nizza si terrà ogni giorno in Place Masséna.

Nizza – 7 dicembre 2023-7 gennaio 2024



Saint-Dalmas

Il mercatino di Natale di Saint-Dalmas è un mercato gastronomico e artigianale.

Saint-Dalmas – 16 dicembre 2023



Saint-Jeannet

Nel cuore del villaggio di Saint-Jeannet, una ventina di bancarelle esporranno le loro idee regalo sotto un tendone al coperto.

Saint-Jeannet – 9-10 dicembre 2023



Valdebore

Valdebore – 2 dicembre 2023



Vallauris

Vallauris – 16-17 dicembre 2023



Villeneuve-Loubet

Per due domeniche, gli standisti di Natale aspettano i visitatori sull’Allée des Bugadières e al Port Marina Baie des Anges.

Villeneuve-Loubet – 10 e 17 dicembre 2023