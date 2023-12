Antibes, rinasce la Plage du Provençal

Dopo varie fasi di lavori realizzati dalla Direzione dipartimentale dei territori e del Mare delle Alpi Marittime tra il 2020 e il 2023, un intervento con fondi statali ha appena restituito agli abitanti e ai visitatori una spiaggia naturale, che esisteva all'inizio del XX secolo, su un sito precedentemente occupato da un ristorante.

Si tratta della Plage du Provençal ad Antibes-Juan-les-Pins

Prima

I lavori di demolizione sono stati realizzati in più fasi, nel periodo invernale, per tener conto in particolare dei vincoli di accesso al sito in periodo balneare e del calendario degli eventi organizzati nella Pineta.

prima

L’ operazione (quasi 700 mila euro), finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica, é un segnale forte per avviare un programma ambizioso di riqualificazione della riva di questo sito emblematico, classificato come patrimonio naturale e paesaggistico dipartimentale.