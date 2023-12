A Monaco la cerimonia di consegna dei diplomi della Certificazione Professionale Monegasca

Entrata in vigore nel 2014, la Certificazione Professionale Bancaria, Finanziaria ed ESG è un dispositivo obbligatorio, destinato a tutti i collaboratori che sono in relazione con la clientela o i mercati (gestori, venditori, analisti finanziari e operatori di sale di trading), al fine di rafforzare il livello di competenza dei team degli istituti bancari o finanziari. Dalla sua creazione, non meno di 963 Professionisti della Place Monégasque sono stati certificati, per un tasso di successo annuale di oltre l'82%.