Dizionario essenziale per coffee lover

Sei un appassionato di caffè e vuoi sapere tutto ma proprio tutto sulla tua bevanda preferita? Grazie al contributo di Filicorizecchini.com, abbiamo realizzato un dizionario completo dedicato agli amanti del caffè. Esploreremo la storia, i metodi di coltivazione, la preparazione e le varie tipologie di caffè, nonché i termini tecnici e le curiosità legate a questa bevanda amata e consumata in tutto il mondo.

A

termine utilizzato per descrivere il sapore fruttato o agrumato che si può trovare nel caffè.

Aeropress: dispositivo portatile per la preparazione del caffè che utilizza una pressa ad aria per spingere l'acqua attraverso il caffè macinato.

Affogato: dessert a base di caffè composto da un caffè espresso versato sopra una pallina di gelato.

Altopiano: regione montuosa in cui il caffè viene spesso coltivato a quote elevate, contribuendo alla qualità della bevanda.

Altitudine: altezza a cui sono coltivati i chicchi di caffè influisce sulle caratteristiche del caffè, come il sapore e l'acidità.

Arabica: una delle due specie principali di caffè (l'altra è il caffè robusta). L'Arabica è considerata di alta qualità, con sapori più complessi e delicati. È originaria delle regioni montuose dell'Etiopia.

Americano: in Italia il termine si usa per descrivere una bevanda di caffè preparata aggiungendo acqua calda al caffè espresso, rendendolo meno intenso.

B

esperto nel preparare e servire caffè espresso e altre bevande a base di caffè.

Bloom: processo con cui si bagna il caffè macinato con una piccola quantità di acqua calda durante alcune preparazioni del caffè. Questo permette la liberazione dei gas, garantendo un'estrazione uniforme.

Brew: atto di preparare caffè versando acqua calda attraverso caffè macinato e filtro.

C

tipo di caffè espresso con una crema spessa e dorata.

Caffè Espresso: metodo di preparazione del caffè in cui l'acqua calda viene forzata attraverso il caffè macinato, producendo una piccola quantità di bevanda concentrata.

Caffè Turco: metodo di preparazione del caffè in cui il caffè macinato viene bollito con zucchero e acqua, producendo una bevanda densa e non filtrata.

Caffettiera a stantuffo: dispositivo per la preparazione del caffè che utilizza una pressa a stantuffo per filtrare il caffè macinato.

Cappuccino: bevanda a base di caffè preparata con parti uguali di caffè espresso, latte vaporizzato e schiuma di latte.

Cherry: frutto del caffè, che contiene il seme o il chicco di caffè. In italiano "ciliegia del caffè".

Chemex: dispositivo a forma di clessidra usato per preparare il caffè filtrato, sviluppato dal chimico tedesco Peter Schlumbohm.

Chicco di caffè: seme racchiuso all'interno della ciliegia del caffè, che viene tostato e macinato per preparare il caffè.

Cold Brew: tecnica di estrazione del caffè in cui il caffè viene fatto macerare in acqua fredda per diverse ore, producendo un caffè meno acido e meno amaro.

Coltura umida: metodo di lavorazione del caffè in cui la polpa esterna viene rimossa prima che i chicchi vengano essiccati.

Crema: schiuma dorata che si forma sulla superficie del caffè espresso appena estratto.

D

caffè privo o con una quantità molto ridotta di caffeina.

Demitasse: piccola tazza di caffè espresso.

Doppio: due shot di caffè espresso preparati insieme.

Dripper a cono: tipo di dispositivo per la preparazione del caffè a goccia a forma di cono.

E

termine usato per descrivere i chicchi di caffè raccolti durante la seconda metà della stagione di crescita.

Estrazione: processo di estrazione dell'acqua calda attraverso il caffè macinato per produrre caffè espresso.

F

filtro riutilizzabile utilizzato nei metodi di preparazione del caffè a goccia.

Flat White: bevanda a base di caffè simile al cappuccino, ma con meno schiuma di latte.

French Press: dispositivo per la preparazione del caffè che utilizza una pressa a stantuffo per filtrare il caffè macinato.

Fresco: caffè tostato e macinato poco prima della preparazione.

Fruit-forward: termine usato per descrivere un caffè con note di frutta nel suo profilo di gusto.

G

semi racchiusi all'interno della ciliegia del caffè, che vengono tostati e macinati per preparare il caffè.

H

tipo di dripper a cono utilizzato per il metodo di estrazione a goccia.

I

caffè raffreddato servito con ghiaccio.

J

qualità molto pregiata di caffè coltivata sull’omonima isola.

Jebena: caffettiera usata per preparare il caffè etiope.

K

secondo la leggenda è un pastore etiope che scoprì per la prima volta le proprietà stimolanti del caffè.

L

bevanda a base di caffè preparata con caffè espresso e latte caldo.

Latte Art: arte di versare la crema di latte in modo da decorare la superficie di una bevanda a base di caffè.

Lungo: caffè espresso preparato usando più acqua rispetto a un caffè espresso tradizionale.

M

bevanda a base di caffè preparata con caffè espresso "macchiato" con una piccola quantità di crema di latte.

Microfoam: crema di latte densa e vellutata utilizzata per preparare bevande a base di caffè come il cappuccino.

N

caffè cold brew infuso con azoto, che crea una bevanda liscia e cremosa simile a una birra alla spina.

O

caffè coltivato senza l'uso di pesticidi o fertilizzanti sintetici.

P

metodo di preparazione del caffè in cui l'acqua calda viene versata manualmente attraverso il caffè macinato.

Q

riferimento al livello di eccellenza e gustosità di un caffè.

R

caffè espresso preparato con meno acqua rispetto a un caffè espresso tradizionale, producendo una bevanda più concentrata.

Robusta: una delle due principali specie di caffè (l'altra è l'Arabica). Il caffè robusta ha un sapore più forte e contiene una maggiore quantità di caffeina.

S

termine usato per descrivere il grado di tostatura del caffè, indicando una tostatura più lunga e più intensa.

Shot: singola porzione di caffè espresso.

Single Origin: caffè proveniente da una specifica regione o piantagione, evidenziando le caratteristiche uniche della sua provenienza.

T

processo di cottura dei chicchi di caffè per sviluppare i sapori e gli aromi.

Turco: metodo di preparazione del caffè in cui il caffè macinato viene bollito con zucchero e acqua per produrre una bevanda densa e non filtrata.

U

paese africano noto per la coltivazione di caffè robusta.

Unwashed: termine usato per descrivere un caffè non lavato, in cui i chicchi vengono essiccati con la polpa ancora attaccata.

V

diverse varietà di caffè, come Bourbon, Typica, Geisha, Catuai e altre, che presentano caratteristiche uniche di sapore e aroma.

Z

pregiato caffè aromatizzato con zafferano, una spezia pregiata e costosa.