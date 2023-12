Coimbenta, leader dell'insufflaggio in Liguria, cerca un commerciale

Coimbenta, azienda leader nell'insufflaggio nelle province di Imperia e Savona, è alla ricerca di un commerciale da inserire nel proprio organico.

Coimbenta: l'azienda di punta nella tecnologia dell'insufflaggio

Coimbenta è un'azienda che si distingue per la sua costante ricerca di innovazione e per la sua attenzione alla qualità. L'azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo per offrire ai propri clienti i migliori prodotti e servizi disponibili sul mercato. Coimbenta è anche un'azienda attenta alla sostenibilità ambientale. I materiali isolanti utilizzati dall'azienda sono a basso impatto ambientale e contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Coimbenta ha da poco ottenuto la registrazione del marchio. La registrazione del marchio è un passo importante per qualsiasi azienda che voglia proteggere la propria identità aziendale e i propri interessi economici e commerciali. La registrazione del marchio è un importante traguardo per Coimbenta, che sta crescendo e sviluppandosi rapidamente. Per continuare a crescere, l'azienda è alla ricerca di un commerciale.

La risorsa selezionata sarà inserita in un percorso di formazione e affiancamento che le permetterà di acquisire le competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo di commerciale e verrà incaricata di:

Promuovere i prodotti e servizi di Coimbenta presso potenziali clienti

Gestire il rapporto con i clienti

Raccogliere e analizzare le esigenze dei clienti

Supportare i clienti nella scelta del prodotto o servizio più adatto alle loro esigenze

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma o laurea in ambito tecnico/commerciale

Esperienza pregressa nel settore della termoidraulica o in ambito commerciale

Forte propensione alle relazioni interpersonali e al lavoro di squadra

Ottime capacità comunicative e relazionali

Partita Iva

Disponibilità a viaggiare

Coimbenta offre a commerciali con partita Iva un'opportunità di guadagno interessante e stimolante, grazie a un contratto di lavoro con un minimo garantito più provvigioni, formazione continua e possibilità di crescita professionale.

La ricerca è rivolta sia a candidati con una formazione tecnica in ambito termoidraulico o edile, ma anche a candidati senza esperienza lavorativa ma con una forte motivazione e una predisposizione al lavoro di squadra.

Se sei interessato a questa opportunità, visita il Sito e invia il tuo curriculum nella sezione “Lavora con noi”.

Se sei una persona dinamica e intraprendente, con un'attitudine al lavoro duro e al raggiungimento degli obiettivi, candidati a questa opportunità!