Il Natale a Ceriana è un'occasione per vivere la magia

Ceriana è la destinazione perfetta per chi cerca un Natale magico.

Oggi alle 17 sarà accesso l'albero di Natale donato dal Comitato Festeggiamenti di Ceriana.

Da domenica 10 dicembre, il Comune di Ceriana in collaborazione con la Fondazione Gian Maria Rubini, il Comitato Festeggiamenti per Ceriana ed il Gruppo Alpini promuove una serie di iniziative per rendere “magico” il Natale 2023.

Gli eventi avranno il loro inizio domenica 10 con “la magia del Natale”, giornata di festa e di animazione riservata ai più piccini e non solo:

Dalle ore 10 pesca di beneficenza, Favole di Natale, Caccia al tesoro e giochi di arte magica con la presenza immancabile di Babbo Natale.

Dalle 12.30, street food locale, cioccolata calda e vin brulé-

Sabato 16 dicembre, spazio alla solidarietà, con la presentazione del libro di Dario Daniele “io ti vedo”, ore 17 in Fondazione “Rubini” – il ricavato andrà all’associazione “Martini Humanitaire” che sostiene l’infanzia nella Guinea Konacri.

Domenica 17 dicembre ore 17 in Palazzo Gian Maria Rubini “L’Emporio del Teatro” di AUSER Sanremo e della Banca del Tempo Sanremo presentano: “L’amore è sempre amore”, commedia brillante in 2 atti di Ernestina Pellesi.

Nella notte di Natale, domenica 24, a chiusura dela messa di mezzanotte il Gruppo Alpini offrirà come tradizione, cioccolata calda e vin brulé ai convenuti in Piazza Marconi!

Martedì 26 dicembre, alle ore 17, il tradizionale concerto della Banda Musicale di Ceriana nella Chiesa Parrocchiale!

Auguri a tutte e tutti dalla Comunità di Ceriana!