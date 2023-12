Monte-Carlo Société des Bains de Mer riunisce grandi e piccini attorno a "Il Racconto di Natale"

Giovedì scorso 7 dicembre L.A.S.S. il Principe Alberto II e la Principessa Charlène sono stati accolti da Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer per l'illuminazione di Natale Alle della Piazza del Casinò.

Alle 18, 05 la magia ha inizio, la Piazza brilla di mille luci. L'albero di oltre 18 metri di altezza e le cinque palle di neve che da qualche giorno attiravano i curiosi, si illuminano sotto gli occhi meravigliati dei passanti. Le feste di fine anno sono ufficialmente aperte a Monte-Carlo, il tema è «Il Racconto di Natale».

È proprio il celebre racconto che viene celebrato in questa occasione sulla Piazza del Casinò: «Il canto di Natale» scritto da Charles Dickens nel 1843. Un racconto che promuove i valori essenziali di benevolenza ed empatia, e che si declina nelle cinque sfere monumentali. Il tema del Conte si estende a tutto il Resort fino al 5 gennaio 2024, attraverso decorazioni fiabesche, pop-up festivi e pranzi di festa di cui i nostri Chef hanno il segreto.

La grande arte di vivere Monte-Carlo indossa i suoi abiti da festa per far vivere la leggenda.

«Canto di Natale», il racconto di Charles Dickens prende vita sulla Piazza del Casinò

Sinonimo di gioia, di doni e di golosità le feste di fine anno sono anche e soprattutto il momento di avvicinarsi a coloro che ci sono cari, e di mettere in evidenza le nozioni di condivisione e di generosità. È per promuovere questi valori che Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha scelto di far scoprire o

riscoprire il famoso racconto di Charles Dickens, «Il canto di Natale», in occasione delle feste di fine anno 2023. Visitate la Pace du Casino, dove la storia è raccontata attraverso una scenografia spettacolare composta da cinque monumentali palle di neve, posate attorno al maestoso albero. La storia si racconta in cinque atti, a filo delle cinque palle, presentate come piccole scene di teatro nella parte anteriore, con la descrizione sul retro. Il tutto messo in luce e musica dal 7 dicembre dalla Famiglia Principesca. Da non perdere il conteggio del nuovo anno in musica sulla Place du Casino, il 31 dicembre.

La gastronomia sotto i riflettori nel Resort più stellato d'Europa

Destinazione gastronomica di primo piano con i suoi 30 ristoranti e bar e le sue 7 stelle Michelin, il Resort più stellato d'Europa cucina in grande per le feste e vi propone un vero e proprio percorso gastronomico. La cosa più difficile sarà scegliere tra il Grill dell'Hotel de Paris Monte-Carlo con la firma dello Chef Dominique Lory, il Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno all'Hôtel Hermitage, il Blue Bay doppiamente stellato dello Chef Marcel Ravin, trasferito per le feste all'Orange Verte del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, il Luigi XV-Alain Ducasse all'Hôtel de Paris Monte-Carlo. Oppure il Café de Paris Monte Carlo nel suo nuovo scrigno, il Salon Rose o il Train Bleu, per l'atmosfera ovattata del Casinò di Monte-Carlo.

Per i vostri pranzi e cene a casa, stupite i vostri ospiti con l'entremet di festa firmata Monte-Carlo Société des Bains de Mer: il «Blanc Manteau». Vincitore del concorso Entremet Festif 2023, appuntamento annuale proposto dal Gruppo alle sue squadre di pasticceri, il «Blanc Manteau», può essere portato a casa, o degustato in tutti i ristoranti del Resort. Mousse di cocco e lime, inserto ananas e frutto della passione, base biscotto al cocco crumble, rivestito pralinato con macadamia. Un intero programma che delizierà grandi e piccini. In vendita allo chalet di Natale Monte Carlo Société des Bains de Mer, avenue de Monte-Carlo, e al Mada One.

Le animazioni imperdibili delle feste di fine anno di Monte-Carlo Société des Bains de Mer

All'Hotel de Paris Monte-Carlo, ci immergiamo nella magia del Natale con l'imponente albero di Natale «Chopard» e le decorazioni che si estendono fino al patio. Novità di questo Natale: «English afternoon Tea», servito nella lobby dalle 15:00 alle 18:00, dal 15 dicembre al 7 gennaio 2024. La boutique del Patio dell'Hotel de Paris Monte-Carlo propone deliziosi cestini guarniti, per portare un po' di Monte-Carlo a casa per le feste. Da prenotare al +377 98 06 89 99. E per il 31 dicembre ritroverete la magia della Salle Empire per una serata eccezionale.

L'Hotel Hermitage Monte-Carlo vi dà appuntamento nella sua pop-up di Natale in collaborazione con Veuve Clicquot, a Square Beaumarchais, dal 1º dicembre al 7 gennaio dalle 12 alle 19, per una degustazione di champagne e finger food. Il 20, 22, 23 e 24 dicembre ci ritroveremo in famiglia alla Salle Belle Epoque per i più attesi assaggi di Natale dello chef pasticcere Nicolas Baygourry. Accogliamo il nuovo anno nella Salle Belle Epoque con animazioni musicali, o al Pavyllon Monte-Carlo, con una cena firmata Yannick Alléno.

Al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, dirigetevi verso il Blue Gin con il Pop-Up "Blue Ice", fino al 29 febbraio 2024. In un'atmosfera fiabesca, il ghiaccio si invita al Blue Gin. Igloo, foresta di abeti bianchi, stalattiti, pinguini e orsi polari... Cambiamento di scenario garantito ogni sera dalle 18:30 all'1:30 del mattino. E per festeggiare il nuovo anno: cena di Capodanno firmata Marcel Ravin, all'Orange Verte, fuochi d'artificio e spettacolo di magia.

Al Casino de Monte-Carlo ci si meraviglia dall'atrio con l'installazione artistica ispirata a un altro racconto famoso, il Fantasma dell'Opera. Un cenno alla super produzione «The Phantom of the Opera» programmata dall'Opera di Monte-Carlo dal 16 al 31 dicembre. La Grande Arte del gioco in stile Monte-Carlo ti dà appuntamento nei saloni, con belle sorprese per le feste, in particolare la sera del 31 dicembre. Da non perdere anche l'incontro con Babbo Natale Monte-Carlo, il 17, 20, 23,24 e 25 dicembre, nella Piazza del Casinò e attraverso il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Il grande Show del 31 dicembre alla Salle des Etoiles

Per la vigilia del 31 dicembre The Show invaderà la Sala delle Stelle e riprenderà i più grandi successi di Abba.Ce n'è per tutti i gusti in questa Grand Art de la Fête Monte-Carlo