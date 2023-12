200 bimbi al Centro Comunale di Azione Sociale di Mentone per un pomeriggio di "Natale Solidale"

Con l'avvicinarsi delle vacanze di fine anno, il Centro Comunale di Azione Sociale e il Servizio Giovani della Città di Mentone hanno accolto quasi 200 bambini per un pomeriggio di “Natale Solidale”. In programma per questo periodo festivo: laboratori di decorazione, attività sportive e ricreative, stand trucco senza dimenticare la tradizionale foto con Babbo Natale. Erano presenti anche i funzionari eletti del consiglio comunale della gioventù per uno scambio di giocattoli.

E alla fine del pomeriggio, circa 60 bambini provenienti dalle famiglie più disagiate hanno ricevuto un regalo offerto dal CCAS di Mentone alla presenza degli eletti. Un bellissimo momento di scambio e condivisione reso possibile grazie agli agenti del Comune e delle associazioni di Mentone che per l'occasione hanno interpretato i panni degli elfi.

Grazie agli Amici di Santiago de Compostela, Le Capanne di Annette, Milasi té soleil, A Ciocoula, storie e parole, Il club delle figurine di Grognard, La Legione d'Onore, Con piacere delle parole, Il Lions Club, A ploa, Sintesi, Amici di Charles Edward, AERM, Soroptimist, Souvenir français, Cœurs du Campanin e Tribud'art.