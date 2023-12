Vendita milionaria a Bordighera: l'Hotel Aurora passa di mano

L'Hotel Aurora è un edificio di grande valore storico e architettonico. La struttura, caratterizzata da una facciata in stile liberty, è composta da 2 suite e 28 camere, oltre a un ristorante, un bar ed un lussureggiante giardino. L'albergo è stato un punto di riferimento per la città di Bordighera e per il turismo internazionale per circa un secolo.

L'Agenzia Immobiliare Impero di Ventimiglia ha concluso con successo la vendita dello storico Hotel Aurora, fondato nel 1925. L'acquirente ha rilevato la struttura per una cifra record.

"Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa importante trattativa - ha dichiarato il titolare dell'Agenzia Immobiliare Impero di Ventimiglia, Rudy Gastaldo – si tratta infatti, di una vendita storica per la città di Bordighera”.

“L'acquisto dell'Hotel Aurora è un segnale positivo per il mercato immobiliare di Bordighera e della Liguria. La vendita di un immobile di tale valore dimostra l'interesse degli investitori per la regione.

Siamo certi che questa vendita avrà un impatto positivo sull'economia locale. L'Hotel Aurora è un simbolo di Bordighera e il suo rilancio contribuirà a rafforzare la posizione della città come destinazione turistica” - ha aggiunto Gastaldo.



“L'azienda che ha acquistato l'Hotel Aurora è interessata ad ampliare la propria presenza nella zona tra Ventimiglia e Sanremo, investendo in altri hotel e immobili di grandi dimensioni. Il cliente è convinto del potenziale della Liguria e anche la nostra agenzia vuole contribuire alla sua crescita” - ha concluso Gastaldo.

