Fabrizio Longo, da Roma a Dubai: il broker italiano che ha scelto di investire dove invita a investire

Fabrizio Longo appartiene a questa seconda categoria. Romano di origine, oggi broker affermato negli Emirati Arabi Uniti, è arrivato a Dubai prima di tutto come investitore, e proprio da questa scelta nasce il suo modo di intendere il real estate.

Per Fabrizio Longo il mattone non è solo metratura, planimetrie e rendimenti, ma soprattutto fiducia. Fiducia costruita attraverso relazioni solide, trasparenza e la capacità di guidare il cliente dentro un contesto nuovo, spesso lontano migliaia di chilometri dalla propria quotidianità. È questo approccio, concreto e umano, che lo ha fatto diventare uno dei broker italiani più apprezzati a Dubai da chi cerca investimenti strutturati negli Emirati.

Il ruolo di Fabrizio Longo nel progetto AMRA

Negli ultimi mesi il nome di Fabrizio Longo è stato associato a uno dei progetti più interessanti dell’area: AMRA, sviluppo residenziale firmato Citi Developers, gruppo attivo da oltre dieci anni nel mercato mediorientale. Il progetto è stato presentato ufficialmente a Dubai il 12 dicembre, ma sorgerà a Umm Al Quwain, emirato in forte crescita a circa 45 minuti dalla città.

Umm Al Quwain è oggi uno dei territori più osservati dagli investitori internazionali: conserva una dimensione più raccolta rispetto a Dubai, ma è al centro di importanti piani di sviluppo. In questo contesto, AMRA punta a posizionarsi come un complesso residenziale di fascia alta, con servizi che vanno oltre la semplice abitazione.

Il masterplan prevede tre ristoranti, tre beach club differenti, una spiaggia privata e l’accesso a un mare cristallino che valorizza il contesto naturale. L’obiettivo è offrire un’esperienza da resort di lusso a chi sceglierà di viverci o di investirvi, coniugando comfort, lifestyle e potenziale di rivalutazione.

La leva strategica: il futuro casinò Wynn a pochi minuti

Uno degli elementi che rendono particolarmente interessante l’area in cui nascerà AMRA è la vicinanza al futuro casinò firmato Wynn, previsto a soli 15 minuti di distanza. Si tratta di un progetto destinato a diventare il più grande casinò del mondo, con apertura programmata per la fine del 2027.

Le stime parlano di una crescita importante dei flussi turistici: dagli attuali circa 1,5 milioni di visitatori annui si potrebbe arrivare a superare i 4 milioni all’anno. Un cambiamento che, se confermato, avrà un impatto diretto sia sul tessuto economico locale, sia sul valore degli immobili circostanti.

Per un professionista come Fabrizio Longo, abituato a leggere il mercato in ottica prospettica, questo rappresenta un fattore chiave: investire oggi in un’area che si prepara a diventare un nuovo polo di attrazione internazionale significa posizionarsi in anticipo rispetto all’ondata principale di domanda.

Fabrizio Longo investitore, prima ancora che mediatore

La credibilità di Fabrizio Longo non si gioca solo sul piano delle competenze tecniche o delle relazioni, ma anche su un elemento molto concreto: ogni progetto che promuove è un progetto in cui è disposto a investire anche personalmente. Nel caso di AMRA, Fabrizio non si è limitato a presentare l’operazione ai suoi clienti, ma ha scelto di entrare a sua volta come investitore.

Questa scelta è stata ripagata dal mercato: in poco tempo sono state vendute oltre 20 unità e Fabrizio Longo è stato riconosciuto come uno dei migliori promoter dell’iniziativa. La consegna del progetto AMRA è prevista entro la fine del 2028 e rappresenterà anche un banco di prova per l’introduzione di nuove tecnologie al servizio della quotidianità.

All’interno degli appartamenti, infatti, sono previsti robot dotati di intelligenza artificiale, progettati per assistere nelle mansioni domestiche e semplificare la gestione della casa. Un elemento che segnala chiaramente la volontà di Citi Developers e dei professionisti coinvolti, tra cui Fabrizio Longo, di puntare su un concetto di lusso che integra innovazione e qualità della vita.

Il metodo Fabrizio Longo: accompagnare il cliente, non solo concludere l’affare

Chi sceglie di investire all’estero, in particolare in un mercato dinamico come quello di Dubai e degli Emirati, ha bisogno non solo di un’opportunità, ma di qualcuno che sappia interpretare dubbi, esigenze, aspettative. È proprio qui che si definisce il metodo di lavoro di Fabrizio Longo.

Ogni percorso inizia dall’ascolto: capire che tipo di investimento il cliente sta cercando, quale orizzonte temporale ha, quale livello di rischio è disposto a sostenere. Da lì, Fabrizio Longo costruisce una consulenza personalizzata, orientata a trasformare l’acquisto di un immobile in un passaggio ragionato dentro una strategia più ampia di tutela e crescita del patrimonio.

Raffinatezza, comfort, lusso e affidabilità non restano concetti astratti, ma si traducono in scelte concrete: selezione dei progetti, chiarezza sui numeri, assistenza anche dopo la firma. L’obiettivo è che chi investe con Fabrizio Longo percepisca non solo il potenziale economico dell’operazione, ma anche un reale senso di sicurezza e serenità.

Perché il nome di Fabrizio Longo conta per chi guarda agli Emirati

In un ecosistema in cui l’offerta immobiliare è ampia e le proposte si moltiplicano, la differenza la fa spesso la persona a cui si decide di affidarsi. Il nome di Fabrizio Longo, oggi, è legato a un modo di fare intermediazione che parte dall’esperienza diretta dell’investitore e mette al centro la responsabilità verso il capitale dei clienti.

Per chi guarda a Dubai e agli Emirati Arabi con l’idea di diversificare, proteggere o sviluppare il proprio patrimonio, la figura di un broker come Fabrizio Longo rappresenta un punto di riferimento: un professionista che ha scelto di investire dove invita gli altri a investire, e che costruisce relazioni di lungo periodo basate su fiducia, visione e risultati concreti.

Segui Fabrizio Longo su Instagram: https://www.instagram.com/fabriziolongo_/