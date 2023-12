"Il Casinò Scomparso": una mostra a Villa Masséna di Nizza

Alla pari del visore per la realtà virtuale del Museo Archeologico di Nizza-Cimiez, che permette di visitare le terme di Cemenelum com'erano in origine, il Musée Massena di Nizza offre un percorso virtuale di quello che era il Casino de la Jetée Promenade.

Il Casino de la Jetée Promenade era un edificio mitico del lungomare di Nizza che rappresentava il simbolo della Belle Époque della Costa Azzurra e della sua esuberante arte di vivere: venne smantellato nel 1944 per decisione degli occupanti tedeschi.

Oggi, le più moderne tecnologie, grazie alle immagini immersive, consentono di riportare in vita il gigante di vetro grazie alla realtà aumentata.

Le varie fonti disponibili (fotografie, opere, archivi) sono state elaborate al fine di creare un modello 3D, del tutto fedele, dell'edificio.

Il nuovo sistema di realtà virtuale si adatta in modo quasi naturale a Villa Massena, un luogo emblematico del turismo invernale, come evidenziato dall'iscrizione della Città di Nizza quale Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO.



In poco meno di dieci minuti, i visitatori sono invitati ad un percorso narrativo, in lingua francese o in inglese, che ripercorre i seguenti argomenti:

La genesi dell'edificio e i suoi riferimenti architettonici;

La fonte di ispirazione che è stata per molti artisti;

La ricchezza dell'offerta artistica, culturale e di svago che il casinò assicurava ogni giorno.

La collaborazione tra il Museo Masséna e la società HoloForge Interactive è il risultato di un bando della Métropole Nice Côte d'Azur: fin dal 2022, la Métropole ha attivato due bandi per progetti nel settore delle Industrie Culturali e Creative.

Tra i vincitori vi è, appunto, HoloForge Interactive, branca dell’impresa di videogiochi francese Asobo Studio, autrice di molteplici successi internazionali.

L'innovativa società sviluppa progetti di valorizzazione del patrimonio attraverso l'uso della realtà accresciuta in Francia e all'estero.

Il Musée Massena si trova a Nizza in Rue de France 65.