L'Oroscopo di Corinne dal 19 al 26 gennaio

ARIETE: Col primo quarto di Luna che il 18 gennaio si forma nella vostra costellazione aspettatevi pure una settimana stravagante e movimentata. Tra questioni da definire, mansioni da sbrigare e tipi straniti da inquadrare, apparirete scontrosi poi, all’improvviso, una cosuccia graziosa conforterà compreso un combino allietato dalla presenza di una spassosa creatura. Se state aspettando delle soluzioni sappiate che le avrete presto a portata di mano. Infreddature o infiammazioni.

TORO: Vorreste apparire più audaci mentre, in realtà, state facendo confusione aggrappandovi a vampate di speranza che tribolano a smorzarsi… Se un graffio nell’anima è ancora aperto, pari alla fenice risorgerete dalle ceneri, ritrovando la voglia di guardare avanti entusiasticamente. Qualche nativo rimarrà allibito dal comportamento altrui, ad altri invece succederanno cose impensate ma per tutti la settimana sarà variegata ed interessante. Naso colante o mal di schiena.

GEMELLI: La scorrettezza o le sgarbatezze di chi non sa cosa siano rispetto ed educazione vi manderanno fuori orbita ma, per il momento, vi conviene stare zitti al fine di non alimentare estesi bisticci… Nel contempo avvertirete un vago senso di spossatezza da compensare assumendo vitamine e integratori alimentari, riceverete un comunicato impensato, vi caverete un pallino, scamperete un guaio e comprerete qualcosa di carino e conveniente. Sabato convulso.

CANCRO: Stufi di far buon viso a cattivo gioco o sopportare gli spleen altrui cercherete oasi di pace dove cullarvi sull’amaca di dolci emozioni al di fuori di habitat troppo limitativi per i vostri gusti! In materia finanziaria valutate eventuali proposte o consultate esperti prima di trovarvi con le pive nel sacco. Un minuto ma apprezzabile riconoscimento invece vi ringalluzzirà malgrado subentrino alterchi con una femmina peccante di superbia. Inviti serali e scoperte sensazionali.

LEONE: Batterete la fiacca al punto di tribolare a smaltire tutti i lavori e le incombenze che vi aspettano nel corso di questa piccante settimana ma, appellandovi alle risorse interiori, ce la farete! Siate però accorti nel concedere a piene mani fiducia a chicchessia in quanto rischiate di pigliare una cantonata e in tema di sentimenti soprassedete su minuzie al fine di non litigare per delle sciocchezze. Un ritrovo o una serata in compagnia garantirà allegria. Ugge per anzianotti.

VERGINE: Accontentatevi di ciò che passa il convento ed assaporate ogni attimo della quotidiana esistenza con uno spirito positivo concedendovi una dolcissima follia e mandando a stendere gli idioti. Un guizzo di impasse colpirà a tradimento ma trattasi di una crisi temporanea atta a svanire stando insieme a chi sa farvi divertire. Nel contempo controllate delle bollette imperfette e andate a trovare chi vi sa rincuorare. Domenica allegrotta, godereccia o mangereccia.

BILANCIA: Sensibili all’inverosimile tenderete ad ingigantire intoppi superabili adoperando la testa e la diplomazia… In casa aleggerà un’atmosfera indistinta e comprendere i veri intenti di un congiunto sarà impossibile: ma voi non insistete e aspettate che il suddetto vi parli apertamente. Essendo stanchi tribolerete a svolgere mansioni pesanti mentre, in men che non si dica, vedrete sciogliersi il nodo di una matassa. Indisposizioni stagionali e chiamate singolari. Tutelatevi da ladri e furbetti!

SCORPIONE: Se delle faccende impensieriscono delle posteriori aprono varchi di speranza su ciò che vorreste ottimizzare in ambito privato, operativo o familiare. L’essenziale sarà parlare chiaro con chi anelereste essere più presente, non credere a pettegolezzi spiccioli, ritagliare degli spazi per voi stessi, distanziare un paio di conoscenze avariate, avere le idee più chiare, credere in una maggiore serenità e non eccedere con gli sbalzi umorali! Domenica simpaticamente strampalata.

SAGITTARIO: Con Saturno sverso il momento è tosto ma ancora una volta ve la sbroglierete poi, essendo questo un anno di cambiamenti, iniziate già sin d’ora a posare la prima pietra al fine edificare qualcosina di costruttivo per il futuro anche se ciò dovesse comportare delle scelte per cui una volta non eravate pronti. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore, tratterete con un buffo elemento, vi caverete un tormento e riceverete un esito atto a rendere il cuor contento.

CAPRICORNO: Qualche nativo sarà turbato da un viavai di controversi comunicati, un bilancio da revisionare e una capa tosta da far ragionare, altri invece si barcameneranno tra dubbi e certezze annessa una discussione implicante un uomo, una donna o dei soldini ma, col supporto di Marte nel segno, tutto si risolverà. Essendo lo stomaco incomodato mangiate in bianco e masticate piano. Weekend agitato e fortuna da circuire mettendo al Lotto i vostri dati di nascita abbinati al 5 o 25.

ACQUARIO: Al fine di non restar delusi andate oltre le apparenze selezionando per benino le persone frequentate e poi apprestatevi ad una settimana impegnativa sia sotto il profilo emotivo che fisico causa le mille faccende da sbrigare e un acciacco da lenire. Confidate inoltre nei savi suggerimenti di un’amica, evadete dalla routine, coltivate un interesse ed iniziate a progettare ciò che in primavera si concretizzerà. Omaggi, feste, cene o sorprese per chi avanza d’età.

PESCI: Se attendevate un cenno, dagli umani e dal destino, sul come impostare una delicata questione confidate in stelle procacciatrici di buone soluzioni pur se tutto accadrà all’ultimo istante. Inquadrare una enigmatica personcina o rinvenire un punto d’incontro con la medesima risulterà ostico ma non imporre nulla e mostrare schiettezza gioverà ad entrambi. Riuscirete inoltre in un intento e, malgrado le spese siano tante, non rimarrete al verde… Incontri casuali.

La speranza è come le stelle: brilla nel buio e non si spegne mai…