L'Oroscopo di Corinne dal 5 al 11 luglio

ARIETE: Sarà la canicola oppure un tarlo costante ad infiacchirvi? Forse entrambe le cose ma sappiate che con la calda stagione inizia un ciclo di rigenerazione e chiudere parentesi a favore di fresche innovazioni sembra essere quasi obbligatorio. Sul lavoro o col partner l’atmosfera si appesantirà: misurate le parole ed eludete scatti di nervi approfittando invece del buon Giove per sistemare faccende pratiche e, se non già in vacanza, pensate seriamente di andarci prima di fondere!

TORO: Lasciatevi trasportare da una corrente destinata a portarvi lontano, cullatevi sull’amaca dei sogni e delle speranze, ideate una vacanza permettente di riposarvi e trastullarvi, trasmettete positività, date poco per scontato, allontanate i saccenti, i maldicenti e mitigate l’emotività. Solo così l’estate si aprirà a voi in tutto il suo splendore … Conoscenti a cui fare un favore o aiutare in un impaccio, soldini in arrivo e week end birichino. Lievi indisposizioni.

GEMELLI: Apprezzate le piccole gioie di ogni dì, non pigliatevela con l’intero Universo se le cose non girano, accantonate le riluttanze, abbiate fiducia in voi, ritagliate scampoli di tempo per la cura del corpo e della mente, proponete un sollazzo, un ritrovo e, come per incanto, la tristezza svanirà anche se, purtroppo, qualche nativo sarà alle prese con problemini personali, di salute o spettanti un familiare piuttosto giù di morale. Fastidi allo stomaco, alla schiena o alle articolazioni.

CANCRO: Più sontuosa che mai, la Luna si farà nuova, il 5 luglio, nella vostra costellazione, favorendo momenti intensi, una rivincita personale, una bella ma strana novella, la rimozione di un ostacolo, un guaio scampato per l’orlo di un abito sfilacciato, l’ideazione di qualcosa atto a dare succosi frutti. Viaggetti e diletti per i nati in luglio i quali festeggeranno in maniera singolare il compleanno. Noie da linguette biforcute. Crucci per un familiare e week end molto speciale.

LEONE: Il miglior tonificante consiste nel trangugiare pillole di saggezza, pazienza, buonumore e, malgrado dobbiate tollerare individui pretenziosi, continuate a riempire il calice dell’ottimismo con la certezza che, prima o poi, traboccherà di desideri realizzati o di soluzioni aventi il potere di controbilanciare precedenti magoni. La settimana appare essere assai movimentata compreso un via vai di comunicati atti a mandare in tilt persino i più assennati! Domenica soddisfacente.

VERGINE: Non incavolatevi: la vita va presa con filosofia… Se Saturno molesta fomentando indugi e assilli evitate di assecondarlo sbuffando ad ogni inconveniente ma imparate a conviverci traendo sapienza dalle prove a cui sottopone. Bene invece per chi va via in compagnia e in un luogo dove ci si può divertire senza mettere continuamente mano al portafoglio. Per taluni aleggerà un certo fermento nell’abitazione o in campo materiale. Sabato interessante e domenica spossante.

BILANCIA: Scoppia l’estate e con essa la voglia di sole, di mare e di labbra da baciare … Avete pedalato in salita, coltivato speranze, reclamato spettanze ed ora potete benissimo sedere sulla riva ed attendere i meriti che vi spettano. Una personcina, effervescente e carina, lancerà una proposta: accettate! Mugugni o diatribe in ambito operativo dove non ve la si conta giusta o dove un collega o superiore da filo da torcere. … Pause ricreative nel week-end e sorpresa in vista.

SCORPIONE: Tenderete a stare sulle difensive aborrendo curiosoni ed impiccioni! Se qualcosa inquieta, anziché bofonchiare, aumentate le potenzialità, toglietevi un pallino, vestitevi di arcobaleni e pensate a fare magari un viaggio sfizioso e fascinoso! Chi è invece ancora costretto a lavorare avrà ugualmente modo di trascorrere qualche oretta insieme a chi diletta e chi si appresta a partire badi a non smarrire chiavi e testolina … Un paio di fatti strani vi sorprenderanno!

SAGITTARIO: Giove si oppone al Sole ma, essendo il vostro “astro protettore”, non arrecherà immani danni se non quello di sollazzarsi a combinar le cose più pazze immettendovi in situazioni talmente burlesche dal poterle paragonare ad una commedia di Goldoni … Una minuta soddisfazione deriverà dal dare scacco matto ad infidi interlocutori, togliervi uno sfizietto, programmare un viaggetto. Crisi tra maritati o rapporto da far “resuscitare” usando tattica e sex appeal.

CAPRICORNO: L’opposizione del novilunio fa prendere abbagli specie se avete mitizzato oltremisura un tipo dalle idee birichine e ballerine … Altre rogne possono giungere da: bollette, operazioni bancarie, faccende precarie, acquazzoni, smargiassi e gradassi. Chi ha cause in sospeso invece le vedrà definirsi e chiarirsi. Se ancora a casa o al rusco regalatevi almeno una gita, scampagnata un fuori porta o una bella abbuffata! I nati in gennaio rischiano però di beccare una bidonata.

ACQUARIO: Luglio: premessa di vacanze, ricreazioni, passeggiate, notti magiche e stellate … Attratti dall’insolito viaggerete sulle ali di una fantasia indirizzata a portarvi distante da uno status quo tedioso, fastidioso, pur sbuffando ad oltranza quando vi si costringerà ad agire contro la vostra volontà ma … pazientate … i groppi tornano al pettine e un sogno si materializzerà. Telefonate inusitate. Adiacenze con enti giuridici o ospedalieri. Bisticci tra coppie, domenica festaiola.

PESCI: Coi chiari di luna che corrono c’è poco da stare allegri ma, grazie al sostegno di qualche stella clemente, riuscirete in un intento rinvenendo un escamotage a ciò che blocca, impedisce, ostruisce e poi, alla faccia di Saturno, brinderete all’ostacolo sormontato oppure vedrete materializzarsi ciò che fino a ieri sembrava impossibile. La settimana è altresì adatta all’ideazione delle ferie, ai combini e alle trattative. Gioie o proposte da figlioli e week end sollazzante.

E che le stelle, nelle notti infuocate, portino a tutti amore, serenità e pace…