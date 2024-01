Nizza, le Alpi selvagge nelle fotografie di Robert Forte (Foto)

“Uno sguardo alle Alpi selvagge”, questo il titolo della mostra che si può visitare fino al 17 marzo 2024 alla Galerie du musée de la Photographie Charles Nègre di Nizza.

Una rassegna di immagini di Robert Forte, nizzardo, appassionato di fotografia naturalistica che immortala mirabilmente i paesaggi selvaggi unici delle Alpi.

Gypaète barbu, Mercantour, 2015 © Robert Forte

Lo sguardo di Robert Forte cattura l'inimmaginabile, l'incredibile, il grandioso, delle vette e degli animali selvatici che abitano le Alpi. Con i giochi di luce sui rilievi e i colori cangianti, le sue fotografie illustrano perfettamente la bellezza di questi luoghi maestosi.



A seguito di un grave incidente stradale, Robert Forte, che è disabile, trova un senso nella sua vita rivolgendosi alla fotografia naturalistica con particolare riferimento agli animali che vivono sulle Alpi.

Robert Forte percorre le Alpi da sud a nord, dove terra e cielo si incontrano a volte nell'azzurro, a volte nelle nuvole. È in questi momenti che fotografa i fasci di luce che si formano sui rilievi, i colori cangianti, i comportamenti degli uccelli e degli abitanti della foresta. Le Alpi gli offrono un terreno di gioco ideale per rappresentare paesaggi e fauna selvatica.

Tétras Lyre, Alpes-de-Haute-Provence, 2020 © Robert Forte



Tecnica

La fotografia naturalistica inizia con una raccolta di informazioni per conoscere le abitudini, l'alimentazione e i luoghi di riproduzione dell'animale scelto. Le tracce sul terreno o sugli alberi sono indizi preziosi per individuarlo e determinare il luogo di un discreto nascondiglio di osservazione a seconda del terreno, della luce e del tipo di foto.

La fotografia di paesaggi montani richiede molta pazienza per ottenere atmosfere effimere originali. Spesso sono necessarie ore di cammino per trovare l'angolazione, l'effetto prospettico e la luminosità giusti necessari per scattare una foto eccezionale o insolita.

La Galleria del Museo della Fotografia Charles Nègre si trova nel Vieux Nice, in place Pierre Gautier – Nizza ed è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18fatta eccezione per il lunedì