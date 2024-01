Gli approcci di Derga Consulting per l’ottimizzazione aziendale tramite SAP

Da oltre quarant’anni Derga Consulting offre soluzioni applicative e servizi IT per supportare i propri clienti, come imprese ed enti pubblici. Il team di esperti, grazie alla vasta esperienza nel settore, è in grado di guidare le aziende attraverso un processo di implementazione su misura. Derga Consulting adatta l’approfondita conoscenza del settore alle specifiche esigenze del cliente e dell'organizzazione stessa.

Scoprire i vantaggi di una soluzione SAP diventa un percorso personalizzato con Derga Consulting , dove ogni passo è attentamente progettato per massimizzare il valore e l’efficacia della soluzione nel contesto specifico del cliente.

I vantaggi dell’ottimizzazione aziendale tramite SAP

Il software SAP ERP permette di coordinare e gestire una vasta gamma di processi all’interno di un’unica organizzazione. Per questo motivo, l’attraverso SAP ERP offre una serie diper le imprese, tra cui:

● integrazione dei processi: uno dei vantaggi principali di una soluzione SAP è la possibilità di integrare in una sola piattaforma tutto ciò che riguarda i vari reparti dell’azienda; dai dati alle attività fino alle informazioni produttive. In questo modo, è possibile avere tutto a portata di mano, facilitando una comunicazione più fluida tra i vari reparti, migliorando la coerenza di tutte le informazioni;

● miglioramento dell’efficienza operativa: SAP ERP contribuisce in modo significativo al miglioramento dell’efficienza operativa. La gestione centralizzata dei processi semplifica le attività quotidiane, riducendo i tempi di ciclo e migliorando la produttività. Inoltre, l’automazione di processi ripetitivi riduce il carico di lavoro manuale, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività di valore aggiunto;

● adattabilità e scalabilità: il sistema è progettato per adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali, consentendo un’implementazione su misura in base alle specifiche richieste di ogni impresa. La sua struttura modulare facilita l’aggiunta o la rimozione di funzionalità in base all’evoluzione delle esigenze aziendali. Questa flessibilità si traduce in una soluzione che cresce con l’azienda, garantendo una scalabilità efficace durante periodi di espansione o cambiamenti operativi;

● integrazione con altri software: SAP ERP è progettato per integrarsi senza soluzione di continuità con altri software aziendali. Questa interoperabilità consente un flusso continuo di dati tra SAP e altri sistemi utilizzati dall’azienda, migliorando la coerenza delle informazioni e riducendo la necessità di procedure manuali di trasferimento dati;

● riduzione degli errori: l’automazione dei processi riduce la dipendenza da attività manuali soggette a errori umani, migliorando la precisione complessiva delle operazioni. La coerenza dei dati attraverso tutti i reparti riduce il rischio di informazioni obsolete o erronee. Inoltre, la presenza di funzionalità di controllo e verifica contribuisce a identificare e correggere potenziali errori prima che possano causare problemi significativi.

Derga Consulting offre un supporto completo, dall’analisi delle esigenze aziendali alla progettazione e implementazione, garantendo un passaggio fluido verso un ambiente SAP ottimizzato e allineato con gli obiettivi strategici dell’azienda.

Applicazioni in vari settori

Le soluzioni SAP ERP sono svariate e possono adattarsi a diversi contesti e ambiti applicativi. Per i settori dell’, le soluzioni SAP offrono l’opportunità di creare nuovi modelli di business e ottimizzare il capitale. Inoltre, permettono di accelerare le chiusure contabili e ottenere una visibilità in tempo reale sulla liquidità. Specifica per questo settore esiste la soluzioneche permette ai Direttori Finanziari e ai CFO di analizzare gli aspetti finanziari del passato e del presente e di simulare degli scenari futuri attraverso strumenti di budgeting e forecast.

Nell’ambito delle vendite e del marketing grazie alla soluzione SAP Customer eXperience Portfolio è possibile ottimizzare i processi e garantire il raggiungimento degli obiettivi e la scalabilità del business. Inoltre, Derga Consulting dà ai propri clienti la possibilità di creare soluzioni omnicanale su misura per clienti B2B, B2C e B2B2C.

Nel settore delle risorse umane implementare una soluzione come SAP SuccessFactors permette di mettere le persone al centro delle strategie HR comprendendo le loro esigenze, modi di lavoro e motivazioni attraverso esperienze personalizzate.

Per quanto riguarda la supply chain e la produzione, una soluzione SAP ERP è in grado di intercettare le criticità del sistema, ottimizzando l'intero processo e migliorando l'efficienza interna. Inoltre, grazie alle tecnologie avanzate come SAP Ariba è possibile semplificare e digitalizzare i processi end-to-end.

Infine, nei settori della business intelligence e analytics, Derga Consulting offre l’implementazione delle moderne piattaforme SAP di Business Intelligence per l’accesso ai dati, l'elaborazione di reportistica, l’analisi predittiva, la condivisione e la governance.