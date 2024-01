Il Casinò Più Elegante del Mondo Tra Storia, Lusso e Fortuna

Perla della Costa Azzurra, incastonato tra Nizza e Menton, il Casinò di Montecarlo è uno dei casinò più famosi ed iconici ed è internazionalmente riconosciuto come il più elegante al mondo. Situato nel Principato di Monaco, fu fondato nel 1863. La struttura offre una vasta gamma di giochi d'azzardo, tra cui roulette, blackjack, poker e slot machine.

Il Casinò di Montecarlo è conosciuto non solo per la sua eccellenza nei giochi d'azzardo, ma anche per la sua sontuosa architettura stile Belle Èpoque che è l’emblema del lusso. Il famoso Salone delle Feste è particolarmente rinomato per i suoi affreschi e lampadari elaborati. I saloni da gioco sono meravigliosamente decorati con vetrate e dipinti allegorici. La struttura ha ospitato eventi di alto livello nel corso degli anni, attirando una clientela internazionale e celebrità.

Il Casinò di Montecarlo ha un codice di abbigliamento elegante, richiedendo un abbigliamento appropriato per accedere alle sale da gioco. La sua storia affascinante e la posizione pittoresca lo rendono un'icona nel mondo del gioco d'azzardo e del lusso. Il Casinò di Montecarlo è molto più di un semplice luogo per il gioco: ad esso sono abbinati caffè, ristoranti, centri benessere, hotel di lusso, eventi mondani, spettacoli, eventi sportivi, night club, bar e centri congressi. I giochi presentati sono sempre all’avanguardia. Dalle slot machine più varie, a nuovi portali di gioco avveniristici, a macchine con grafica mozzafiato e roulette elettroniche.

Sale e Terrazze da Gioco

All’ingresso la prima sala, ad accesso gratuito, che si presenta alla vista dei giocatori, è la Salle Reinaissance, dall’atmosfera classica e raffinata con una distesa di slot machine. Ad offrire invece giochi da tavolo (Blackjack, Roulette Americana, Craps ecc…) e una vista panoramica è la Salle des Ameriques, inaugurata nel 1881. Adiacente ad essa troviamo la Salle Europe, fornita di slot machine che dà direttamente accesso ai ristoranti Le Train Bleu (che ricalca lo stile dell’Orient Express) e Le Salon Rose.

La Salle Blanche è sicuramente una delle più eleganti e frequentate del Casinò di Montecarlo, perché in uno scenario impareggiabile, affacciata sul Mediterraneo, ospita i più famosi giochi da tavolo della tradizione dell’azzardo, come la Roulette Inglese e Francese, il Punto Banco, il Baccarat, il Black Jack, il Poker Texas Hold’em Ultimate ed il Trente et Quarante.

Una menzione speciale merita sicuramente la Salle Medecin, teatro dei più begli eventi del Principato. In uno scenario quasi cinematografico, questa sala in origine era riservata ai giocatori più “importanti” per garantirgli la giusta privacy. Oggi è la location perfetta per gli eventi più prestigiosi, concerti, serate di gala, campionati di boxe. Ci sono poi altre sale Privé che accolgono tutti gli appassionati dei giochi da tavolo. Le sale Super Privés sono dei mondi indipendenti nei quali i clienti possono trovare il massimo della personalizzazione della loro esperienza di gioco.