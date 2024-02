Quando parliamo di gestione anziani la prima cosa da dire è che è un qualcosa che riguarda molte famiglie che hanno a cuore la sorte di persone anziane che vivono con loro e quindi parliamo di genitori o nonni e quindi hanno a cuore il loro benessere e la loro qualità di vita.

Infatti, dobbiamo considerare che con il passare dell'età è molto più facile che poi vengono fuori delle problematiche legate all'indipendenza e alla mobilità ed ecco perché comunque in questo contesto le figure professionali più importanti che svolgono ruolo diverso ma sempre decisivo sono le badanti in ambito di assistenza domiciliare e i geriatri se parliamo invece di questioni sanitarie appunto.

Per quanto riguarda le badanti sono figure professionali che offrono assistenza quotidiana ad anziani nelle loro attività quotidiane e potremmo parlare di badanti non conviventi quando vanno a vivere a casa loro e cioè quei casi di persone anziane che non hanno nessuno e soprattutto di persone anziane che ormai non riescono nemmeno a prendersi cura della loro igiene personale e hanno bisogno di un supporto H24.

In questo caso la questione è più complessa perché bisognerà trovare anche una stanza in quella casa per la badante in questione dove dormire e dove può stare in pace quando riposa.

Mentre una situazione più semplice riguarda quei casi di quelle persone anziane che hanno bisogno di aiuto per le faccende domestiche o per essere accompagnate per fare spesa o per essere accompagnate per fare una passeggiata e non rimanere isolati, però tutto sommato sono ancora in buone condizioni e non richiedono un aiuto h24 e quindi non richiedono il supporto di una badante che vada a vivere con loro.

In questo caso specifico basterà trovare una badante a ore o una badante part time che magari vada ogni giorno però solo poche ore per dare una mano e per fare compagnia e poi andarsene.

Le persone anziane non vanno isolate da nessun punto di vista

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e poi non dobbiamo nemmeno sottovalutare, per quanto riguarda la gestione degli anziani, anche un loro isolamento sociale soprattutto quando non hanno famiglia e quando iniziano ad avere problemi dal punto di vista dell’indipendenza.

In questo contesto anche la figura del geriatra è una figura molto importante visto che parliamo di un medico che si occupa di supportare le persone che si trovano in questa fase così delicata della loro vita e si occupa di supportarle a 360 gradi.

Non si tratta solo magari di cambiare delle terapie che non stanno funzionando e quindi cambiare magari la dose dei farmaci, ma dovranno fare anche delle valutazioni per quanto riguarda la parte cognitiva per evitare l'insorgere di disturbi in quel senso e parliamo di demenze e parliamo di Alzheimer, o per altre persone parliamo di Parkinson.

Quindi per arrivare ad una conclusione di questo articolo l'importante è avere dei professionisti che supportino la famiglia, che comunque potrebbe andare in difficoltà nella gestione di persone anziane in casa.