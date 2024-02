All'Opera di Monte-Carlo concerto lirico dell'artista Rolando Villazón

Sabato 24 febbraio alle 20 all'Opera di Monte-Carlo esibizione del poliedrico artista Rolando Villazón.

Sono pochi gli artisti con talenti così diversi come Rolando Villazón. Cantante adorato, regista dall'inventiva notevole, educatore generoso, conduttore radiofonico seguito e anche romanziere, ha saputo conquistare tutti i cuori

Nato a Città del Messico, studia musica e canto prima di incontrare la celebrità negli anni novanta. Viene premiato al concorso Operalia di Plácido Domingo ed esordisce trionfalmente sui palcoscenici più importanti.

La sua popolarità crebbe grazie all'ampia diffusione dei suoi CD e DVD e divenne uno dei cantanti più in vista della sua epoca. Da qualche anno, arricchisce il suo universo artistico con la realizzazione di messe in scena notate per la loro inventiva sfrenata.

Gli spettatori dell'Opera di Monte-Carlo hanno potuto di recente apprezzare il suo lavoro durante le esilaranti rappresentazioni de Il Barbiere di Siviglia dello scorso aprile. È sul palco che Rolando Villazón si presenterà questa volta al pubblico monegasco in un concerto lirico dal repertorio vario.

Sarà accompagnato dalla Swiss Orchestra, falange creata poco tempo fa e la cui missione primaria è quella di mettere in luce la musica sinfonica elvetica. Diretto dalla sua direttrice musicale, Lena-Lisa Wüstendörfer, sarà un partner attento del tenore messicano.