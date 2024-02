Antibes, il Salon d’Art si terrà a meta aprile 2024

La 52ma edizione del Salon d'Art Moderne, Art Contemporain, Design et Métiers d'Art di Antibes si svolgerà dal 12 al 21 aprile 2024: in quella circostanza le Belle Arti si confronteranno con le Arti Decorative, il Design e l'Artigianato.

Le opere firmate da alcuni degli artisti più importanti del XX° secolo o della scena artistica contemporanea rivaleggiano con l'antiquariato di tutte le epoche.

L’edizione 2024 promette di essere ancora più grande e bella dopo che l'edizione 2023 ha visto la vendita di opere molto importanti (in particolare dipinti di Hans Hartung, Bernard Buffet, Tom Wesselmann, sculture di Bernar Venet e César, importanti pezzi archeologici, mobili stampati, superbi oggetti storici gioielli).

La fiera amplia ulteriormente la sua superficie espositiva, che ora ammonta a 3.500 metri quadrati.



Il numero degli espositori sarà limitato a 100 partecipanti, per rispettare i nuovi criteri di selezione in vigore da tre edizioni.



L'apertura della mostra sarà, come di consueto, il punto d'incontro internazionale degli amanti dell'arte della Costa Azzurra e il grande evento primaverile che darà il via alla stagione estiva.



Gli espositori hanno già annunciato la presenza di pezzi eccezionali. Sanno che questa mostra beneficia di una clientela unica e cosmopolita, incline ad innamorarsi della pittura di un grande maestro, di un capolavoro storico o contemporaneo, di un oggetto di design o insolito che completerà le sue collezioni o perfezionerà la decorazione di attici, ville e yacht.

I quadri e le opere degli artisti più importanti del XX° secolo o della scena contemporanea si affiancano a mobili e oggetti rari e sublimi.

Sul fronte del design e dell'artigianato, dopo il successo della prima partecipazione dello scorso anno, la WDA (Settimana del Design e delle Arti) occuperà uno spazio ampio e ancora più importante all'interno della Fiera d'Arte di Antibes.



Come in ogni edizione, più di 20 mila visitatori affezionati si daranno appuntamento ad Antibes per scoprire alcuni dei pezzi più belli attualmente presenti sul mercato dell'arte: arte moderna, arte contemporanea, gioielli antichi, mobili e oggetti di design, antiquariato. In tutti gli ambiti: autenticità, bellezza, rarità e originalità saranno le parole chiave.



Il Salon d'Antibes è diventato un riferimento internazionale e rimane unico nella sua atmosfera, nelle opere presentate e nella sua clientela cosmopolita. Ai margini del Mediterraneo, gli eleganti corridoi della fiera riuniscono stand trasformati in vere e proprie gallerie.

Teste coronate e capitani d'industria si affiancano a semplici dilettanti in tutta discrezione e relax. Gli espositori riservano i loro pezzi più eccezionali per questo evento che riunisce collezionisti e appassionati di tutte le nazionalità.



