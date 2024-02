Cros de Cagnes, mostra di Héloïse Lesage sulla faccia “svelata” dell’iceberg (Foto)

La prima mostra dell'anno ospitata dalla sede distaccata del municipio, a Cros de Cagnes, propone una personale della fotografa Héloïse Lesage dal titolo “Antarctica, la faccia scoperta dell'iceberg”.

Un’artista che ha ottenuto, nel 2023, la Medaglia d'argento nella categoria Natura & Paesaggio del concorso organizzato dalla Federazione Francese della Fotografia e dei Mestieri dell'Immagine con un reportage realizzato in Antartide.

In un mondo fatto di silenzio, la luce incontra il ghiaccio per svelare la faccia nascosta dell'iceberg, rivelando all'umanità una natura e una fauna finora preservate, ma non ancora definitivamente protette.



La faccia nascosta dell'iceberg, si vede raramente e Héloïse ama rivelare ciò che a prima vista non si vede, ciò che a volte è nascosto, ciò che spesso viene dimenticato.

Foto scattate in condizioni complesse, da -10 gradi, a bordo di un motoscafo, in mezzo a un mare di ghiaccio abitato da specie marine.

Antarctica, la faccia scoperta dell'iceberg o il dominio dell'uomo sul continente bianco e i suoi millenni perduti.

La mostra “Antarctica, la face dévoilée de l’iceberg” potrà essere visitata, alla Mairie annexe di Cros de Cagnes, dal 19 febbraio 2024 all’8 marzo 2024 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17.