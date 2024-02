Cannes, nel fine settimana si “giocherà” al Palais des Festivals et des Congrès

In questo fine settimana, da venerdì 23 febbraio a domenica 25 febbraio 2024 , dalle 10 alle 19, il Palais des Festivals et des Congrès di Cannes ospita la 37ma edizione del Festival internazionale dei giochi, la più grande manifestazione ludica del mondo francofono.



Migliaia di giochi per grandi e piccini saranno disponibili gratuitamente: giochi tradizionali e classici, giochi da tavolo, videogiochi, giochi di simulazione, party game e molto altro.

I visitatori potranno anche scoprire le ultime novità e i bestseller, ma anche partecipare a diverse animazioni: conferenze, dediche e autografi, mostre, tornei (scacchi, giochi da tavolo classici e videogiochi).



Il Festival internazionale dei giochi è anche l'occasione per sperimentare sul posto i giochi presentati, con un animatore che ne spiegherà le regole.

I visitatori anche incontrare numerosi professionisti del mondo ludico: saranno presenti creatori, illustratori, case editrici di giochi da tavolo, associazioni ludiche.



La cerimonia di consegna degli As d’Or, riconoscimento culturale che premia i migliori giochi da tavolo distribuiti sul mercato francese negli ultimi quindici mesi, si terrà giovedì 22 febbraio alle ore 14.





Costo

Ingresso a pagamento 10 €

Gratis – Fino a 16 anni (un titolo di accesso è comunque obbligatorio. È possibile acquisire il biglietto gratuito online o alle casse.