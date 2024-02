Questa sera l’attesissimo Queernaval all’insegna dell’inclusione, dell’allegria e della follia

Questa sera torna in Place Massena e lungo il naturale percorso del Carnevale di Nizza, Lou Queernaval.



Si tratta del primo carnevale gay della Francia, radicato nella tradizione nizzarda delle feste di carnevale, è un evento popolare aperto a tutti.



La manifestazione promuove i valori della condivisione, dell’inclusione e del vivere insieme. Piume, trucco, paillette, sfilate stravaganti, compagnie colorate e strane creature infiammano la serata in una gioiosa follia di luci, colori e spensieratezza.



Gli elementi giusti per una serata di pura allegria e di condivisione: l’appuntamento è per questa sera, 23 febbraio 2024, a partire dalle ore 20.



Il Carnevale di Nizza, edizione 2024, s’impone sempre più per la sua svolta ecologica.



Dai carri monumentali ai cannoni di coriandoli, il Carnevale di Nizza ha accentuato ancora di più la propria impronta ecologica.



Riutilizzo dei materiali

Tutto ciò che è recuperabile viene riutilizzato. Le piattaforme dei carri ritornano di anno in anno per limitare la produzione di materiali.

I partecipanti al carnevale si impegnano a rispettare la carta ecologica.

Viene data grande importanza all’uso di proiettori a basso consumo (tipo LED), materiali biodegradabili o a classificazione ambientale, al riciclaggio e al recupero di materiali ed attrezzature per il loro riutilizzo al fine di ridurre l’inquinamento.