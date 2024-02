Arredo bagno: soluzioni verticali per sfruttare le pareti

Nell'ambito dell'arredamento del bagno, l'efficace utilizzo dello spazio è fondamentale per creare un ambiente funzionale ed esteticamente gradevole. Tra le varie strategie per ottimizzare l’ambiente a disposizione, le soluzioni verticali rappresentano un'opzione versatile ed intelligente, e sempre più apprezzate per il loro design ricercato. Scopriamo le diverse opzioni per gestire al meglio le pareti del bagno, attraverso l'utilizzo di mobili pensili e colonne sospese.

Colonne e pensili: soluzioni di archiviazione con stile

I pensili e le colonne sospese rappresentano una tendenza in ascesa nell’arredo bagno, particolarmente adatti per bagni dal design moderno e perfetti per spazi ridotti, grazie alla loro capacità di ottimizzare lo spazio: la loro linearità e compattezza li rende poco ingombranti e possono essere collocati con diverse configurazioni.

L'uso dei pensili in coppia, combinati con altri elementi sospesi, conferisce alla stanza da bagno una sensazione di leggerezza compositiva. In particolare, in ambienti di dimensioni ridotte, l'effetto arioso derivante dalla sospensione contribuisce a ingrandire visivamente lo spazio.

Le colonne, che possono essere disposte in coppia fianco a fianco o accoppiate con moduli a giorno, costituiscono una soluzione eccellente per creare un movimento compositivo di grande impatto sulla parete, sfruttando altezze e volumi diversi.

Colonne sospese e da terra: l’arredo perfetto per massimizzare lo spazio verticale

Le colonne si presentano sotto forma di armadietti, principalmente pensili, che si sviluppano in verticale assumendo la forma di una colonna. Possono variare in profondità e larghezza, solitamente estendendosi da 80 a 100 cm fino a oltre un metro e mezzo. Sebbene esistano modelli a giorno, quelli più comuni presentano ante, poiché offrono maggiore ordine ed estetica.

Questi mobili sono spesso abbinati al lavabo, coordinandosi in termini di colori e stile. Solitamente sono disponibili in set completi, inclusi specchi e mobili per il lavabo, a prezzi convenienti. L'installazione di questo tipo di prodotto sfrutta efficacemente lo spazio libero, offrendo praticità e migliorando l'aspetto estetico della stanza da bagno.

In alternativa alle colonne sospese, è possibile optare per mobili a colonna appoggiati a terra, dotati di ante o cassetti. Questa soluzione è particolarmente indicata per bagni secondari o zone dedicate alla lavanderia, dove lo spazio e la praticità sono prioritari. Questi mobili sono ideali per contenere prodotti per la pulizia, biancheria e persino elettrodomestici.

La versatilità dei mobili verticali consente di posizionarli in varie zone della stanza da bagno, come accanto al lavabo, su pareti vuote, vicino alla vasca da bagno o alla doccia, o anche in lavanderia, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni ambiente.

Pensili a giorno: organizzare a vista

Una soluzione pratica, conveniente e dal design moderno nell’arredo bagno è rappresentata dai pensili multiuso: da fissare direttamente alla parete, accanto a uno specchio o sopra un lavandino, questi piccoli mobili ti aiuteranno a mantenere il bagno ordinato con stile, eleganza e semplicità.

I pensili a giorno, privi di ante, sono dotati di mensole per contenere gli accessori da bagno che rimangono visibili. Con questa soluzione aperta, mantenere l'ordine è fondamentale per evitare un effetto caotico visivo. Tuttavia, i ripiani dei pensili in metallo offrono spazio non solo per accessori funzionali, ma anche per oggetti decorativi come soprammobili o piante.

La versatilità degli arredi verticali consente loro di adattarsi a varie posizioni nel bagno, come accanto al lavabo, su una parete libera, vicino alla vasca da bagno o alla doccia, in lavanderia o in qualsiasi altro luogo secondo le esigenze specifiche.

E non è difficile oggi trovare queste soluzioni, il mercato infatti offre una grande varietà di mobili da bagno che incarnano perfettamente le soluzioni precedentemente indicate. Dai design moderni e minimalisti a quelli più classici e opulenti, esiste una gamma vasta e diversificata di opzioni disponibili per soddisfare ogni gusto e necessità. Che si tratti di negozi fisici specializzati in arredamento o di piattaforme online, i consumatori hanno l'opportunità di esplorare collezioni varie di mobili da bagno, rendendo semplice trovare la soluzione perfetta per valorizzare ogni spazio verticale disponibile.

I cataloghi online, in particolare, offrono un accesso immediato a una vasta gamma di prodotti, completi di fotografie, descrizioni dettagliate e, spesso, recensioni dei clienti. Questo non solo facilita la scelta ideale in base alle proprie preferenze di stile e funzionalità, ma permette anche di confrontare prezzi e caratteristiche per assicurarsi il miglior rapporto qualità-prezzo.