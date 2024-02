Al Théâtre des Variétés di Monaco lo spettacolo musicale “La leggerezza delle Cose” del pianista Roberto Prosseda

L'Associazione Dante Alighieri - Comitato di Monaco presenta, sotto l'Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il Patrocinio dell'Ambasciata d'Italia nel Principato, venerdì 1 marzo 2024 al Théâtre des Variétés di Monaco alle ore 20, lo spettacolo musicale: “La leggerezza delle Cose” del pianista Roberto Prosseda, ispirato alle “Lezioni Americane” di Italo Calvino.

Una serata nella quale il pianista italiano di grande successo internazionale "racconterà" la musica rifacendosi alle sei categorie scelte da Calvino in vista di un ciclo di sei lezioni all’Università di Harvard. Lezioni che non si tennero mai a causa della morte dello scrittore, sopraggiunta nel 1985, e che daranno poi vita al noto libro “Lezioni Americane”.

Leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza, sono i sei concetti selezionati da Calvino, i quali "possono perfettamente applicarsi all’interpretazione e all’ascolto della musica" oltre che alla scrittura e all'esistenza di ciascuno di noi. “Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore” afferma infatti il grande autore di cui nel 2023 è stato celebrato il centenario della nascita.

Ad interpretare lo spirito dello scrittore tra i più significativi del Novecento Italiano per il pubblico del Principato sarà quindi un pianista, Roberto Prosseda, che ha suonato regolarmente nelle più grandi orchestre internazionali quali: London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Calgary Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Santa Cecilia, Filarmonica della Scala, Berliner Symphoniker ed altre.

Mentre In Italia è ospite regolare dell'Accademia di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala, l'Unione Musicale di Torino, il Teatro la Fenice, l'Accademia Chigiana di Siena, il Teatro Comunale di Bologna. Prosseda è anche ideatore e co-autore di tre documentari televisivi prodotti da RAI dedicati a Mendelssohn, Chopin e Liszt ed è attualmente direttore artistico di Cremona Musica International Exhibitions & Festival, del Patmos Chamber Music Festival, oltreché consulente musicale del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi" di Pordenone. Una competenza e una sensibilità musicale che ben si addicono, dunque, a rendere ai soci e agli amici della Associazione Dante Alighieri di Monaco, presieduta da Maria Betti, lo spirito elevato di Italo Calvino e la sua colta leggerezza.

TARIFFE DI INGRESSO: GRATUITO PER I SOCI; 10 EURO PER I NON SOCI FINO A 25 ANNI; 20 EURO PER I NON SOCI ADULTI

PRENOTAZIONE entro il 27 Febbraio su info.dantemc@gmail.com +377 97 70 89 47