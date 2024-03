L'Oroscopo di Corinne dal 1° al 7 marzo

ARIETE: Gli appartenenti al I° o II° decano tenderanno a mettere talmente tanta carne al fuoco dal non riuscire a coordinarsi adeguatamente rischiando così di sbagliare. Imparate a fare le cose con calma, non cascate preda dell’ansia, fatevi rispettare all’interno di un habitat pressante, dedicate delle orette a voi stessi e alle vostre intime necessità, variate look e contattate una persona amica con cui vi trovate divinamente bene. Supererete altresì una prova o scamperete un guaio.

TORO: Affannati ed indaffarati con mille cose a cui pensare non sarete molto presenti in casa al punto di venir rimproverati da chi anelerebbe avervi più accanto. In sovrappiù la quadratura di Marte può arrecare qualche imprevisto costringente a rallentare il passo o favorire dei disturbi su base emotiva. Attenti a non commettere errori nei conteggi e a non peccare di distrazione con conseguente rischio di smarrire documenti od oggetti! Il week end invece sarà assai interessante.

GEMELLI: Procuratevi una buona dose di pazienza e una manciata di ironia: servirà a sconfiggere avversari e dare scacco matto a chi si crede al di sopra delle parti… Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dare il giusto valore alle cose e alle persone, non fidarvi di chicchessia, non esagerare con la pignoleria, tutelarvi contro furtarelli, effettuare una compera voluttuosa, rivedere una persona estrosa e briosa.

CANCRO: L’accettazione di se stessi è fondamentale al fine di tagliare qualsiasi traguardo, sia esso operativo che sentimentale, ragion per cui mostrate la vostra vera personalità e se agli altri non piace pazienza: l’importante sarà dire ciò che pensate e non farvi calpestare! L’arrivo di un messaggio, una chiamata o una novella riempirà il cuore di gioia pur scombussolandovi un pochino specie se non ve l’aspettavate. In concomitanza un desiderio si materializzerà.

LEONE: Le marachelle di Marte opposto al Sole potrebbero farsi sentire per mezzo di intoppi, guizzi di controproducente impulsività, stupori dinanzi a persone o situazioni destabilizzanti, corrucci per congiunti od anzianotti, tendenza ad andare a cercare il pelo nell’uovo o sorpresine non propriamente carine. Bene invece per chi anela ottimizzare uno specifico campo ed ampliare i propri orizzonti. Gli over 50 si guardino da strapazzi! Quattrini da riscuotere e reclamare.

VERGINE: Di stolti il mondo abbonda e, guarda caso, succederà proprio a voi di testarne la veridicità…Un asinello ragliante e un’ochetta starnazzante turberanno la quiete ma a tal riguardo fate orecchie da mercante, passate, guardate ed ignorate: tanto ogni nodo torna sempre al pettine… Degli ulteriori fastidi potrebbero provenire da acciacchi vari, delle iniquità pecuniarie o delle incavolature possenti pur se saltuarie. Sabato strampalato e domenica mangereccia o godereccia.

BILANCIA: Su con il morale perché, a seguito di un periodo tosto, la primavera del cuore sta per arrivare portando momenti di quiete e rilassatezza a patto di non dar bado ad una personcina lunatica e peperina, allontanare gli spocchiosi e incrementare l’autostima. In ambito affettivo o familiare un guizzo di maretta scuoterà le silenti acque ma poi tutto si accomoderà. Anche un esito o un incontro vi rasserenerà. I virus influenzali vi corteggiano: abbondate in vitamine!

SCORPIONE: Verrete tacciati di egocentrismo da chi non capisce che in questo momento avete le anime in giostra e talmente tante cose a cui pensare dall’arrivare a sera con la testa fusa e poca voglia di sentire sproloquiare… Oltretutto dovrete valutare una proposta, lottare per il conseguimento di un merito, selezionare le conoscenze, consolare un afflitto o correre a destra e a manca per prassi e terzi. Anche in amore non vi sarà facile comprendere le intenzioni di un essere enigmatico.

SAGITTARIO: Con l’ultimo quarto di Luna, che il 3 marzo si plasma nella vostra costellazione, avrete l’opportunità di debellare ciò che faceva ansimare: non gettate dunque la spugna dinanzi a provvisorie difficoltà, traete dalle trascorse esperienze un savio insegnamento, poggiate la testa sulla spalla di chi sa ascoltare e non disdegnate il trascorrere qualche oretta all’aperto o in compagnia. Un esito o responso imbaldanzirà, mentre un uomo stupirà. Amica da andare a trovare.

CAPRICORNO: Non è che abbiate sentito un granché gli effetti di Giove e adesso, a partire da marzo, non vi resta che fare il bilancio di ciò che va modificato affinché la vostra esistenza pigli una forma migliore e diversa. Il settore economico additerà dei timori considerate le erogazioni a cui sopperire ma un appoggio provvidenziale risolleverà il morale mentre in amore sta a voi capire chi val la pena tenere o eliminare. Propensione ad infiammazioni al basso ventre o intestinali.

ACQUARIO: Sta per scoccare l’ora della riscossa e, se passati attraverso il vaglio di dubbi o peripezie, vi riscatterete riacquistando ilarità e una buona dose di energia. Con Marte in poppa infatti non avrete di che lamentarvi, chiuderete un annoso capitolo e riprenderete in mano le redini di una significativa questione. Non trascurate delle amicizie valevoli cancellando dalla lista quelle opportunistiche e godetevi in santa pace questo inizio di marzo alla faccia di tutto e di tutti!

PESCI: Se gennaio e febbraio son stati bricconcelli con marzo vi riscatterete dando una folata di briosità alla quotidianità implicita l’opportunità di trascorrere attimi carini con chi sa fare divertire. Una pecca può provenire dall’attività o da versamenti che tribolate a sostenere anche se, nel contempo, vi toglierete un fardello e trascorrerete un week end singolare. Ricompensate un’intima conoscente per quello che per voi fa e coccolate di più il partner nell’intimità.

E che le stelle marzoline cospargano il vostro cammino di gioie e belle sorpresine…