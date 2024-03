Nel cuore di Monaco apre Amazónico Monte-Carlo, nuova proposta gastronomica e di glamour del Principato

Creato a Madrid nel 2010 da Sandro Silva e Marta Seco, il concetto Amazonico si è diffuso dal 2015 a Londra, poi a Dubai, in collaborazione con il Gruppo D.ream. Si trasferisce nel cuore storico di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, nell'ambito della nuova dinamica data alla gastronomia e alla festa, in stile Monte Carlo.

Nel cuore di una foresta tropicale, Amazónico Monte-Carlo, una destinazione che vibra

Dalla cena fino a tarda notte, l'esperienza Amazónico si svolge in uno dei più bei Rooftop del mondo, in diversi spazi, per diversi momenti, e ci immerge nell'abbondanza della foresta pluviale.

Lounge bar, ristorante, club privato, al coperto o sulla terrazza di quasi 1000 mq, qualunque sia il momento scelto, l'immersione è immediata, in un ambiente mozzafiato, opulento e ampiamente vegetato. Un design 100% Amazónico immaginato dall'artista e decoratore, Lázaro Rosa-Violan, orchestrato dalla Direzione e dal patrimonio costruito di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Uno spazio privatizzabile ispirato alla giungla con una terrazza per sigari, offre inoltre la possibilità di vivere l'esperienza Amazónico Monte-Carlo in privato, sotto le stelle, fino a 30 persone.

La carta firmata Sandro Silva attinge al repertorio culinario delle regioni dell'Amazzonia. Influenze tropicali e latinoamericane si mescolano con i sapori asiatici e mediterranei, dalla cucina delle comunità che popolano la regione. Le papille gustative si aprono alla scoperta, deliziandosi di gusti più familiari: sushi peruviani con frutti di mare crudi, carne e pesce alla griglia accuratamente selezionati.

La cucina in stile Amazónico combina know-how tradizionale e moderno con prodotti di stagione. Creazioni «monegasche» si invitano peraltro in questa carta internazionale, realizzata dagli artigiani di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

L'arte della festa si invita nella Piazza del Casinò

Amazónico Monte-Carlo è un'esperienza golosa, ma anche e soprattutto ultra-festosa. L'atmosfera è vibrante e l'atmosfera elettrizzante. Spettacoli live di jazz di ispirazione latina, bossa nova e musica cubana animano le serate sul lato ristorante, mentre i DJ residenti fanno vibrare l'area Bar & Lounge e il Club, dai suoni «elettro-picaux», una fusione tra vibrazioni elettro e latina, la firma musicale di Amazónico.

Al bar, un barman esperto completa l'esperienza con cocktail 100% Amazónico e creazioni originali.

Nascosto dietro una misteriosa scala con stampa leopardata e un soffitto ipnotico, il Club offre un'atmosfera più intima e accogliente. Riservato esclusivamente alla clientela del ristorante, ci ritroviamo dalle 23 alle 4 del mattino per fare ancora più festa, con cocktail incantevoli e un DJ residente.

Amazónico Monte-Carlo completa con forza la nuova dinamica gastronomica ma soprattutto festiva, extra esclusiva di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Un equilibrio tra concetti internazionali di ristorazione, tavole stellate, indirizzi iconici e nuove creazioni made in Monte-Carlo, per far vivere la leggenda. Da Monaco all'Amazzonia, dal 1863 al 2024, la magia di Monte-Carlo non ha finito di operare.

Per Stéphane Valeri, Presidente e Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer: "Valorizzare la nostra offerta gastronomica, aprendoci sempre più al mondo, è più che mai al centro della nostra strategia, per far fruttificare la nostra eredità. Sono lieto di accogliere il prossimo 5 aprile il concetto Amazónico, un riferimento internazionale della gastronomia festiva, che si svolgerà sul tetto del nuovo Café de Paris, la nostra istituzione monegasca, sull'iconica Place du Casino".

"Con immenso orgoglio lanciamo Amazónico a Monaco, una destinazione rinomata per il suo fascino globale e che rappresenta il lusso nella sua forma più elegante. Grazie alla nostra partnership con Monte-Carlo Société des Bains de Mer, garantiamo che Amazónico porterà una nuova esperienza di vita e un'eccellenza culinaria alla scena già molto dinamica di Monaco", commentano Sandro Silva e Marta Seco, creatori del concetto e fondatori di Amazónico.

Infine, Ferhit Sahenk, Presidente del Gruppo Dogus e azionista di maggioranza del Gruppo D.Ream International: "Siamo lieti di aprire il nostro marchio Amazónico a Monaco nell'emblematica Piazza del Casinò, che segna il prossimo capitolo della collaborazione tra D.Ream International e il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains Mer. Sotto l'impulso del Presidente Delegato Stéphane Valeri, non vediamo l'ora di lavorare insieme su altri progetti, nel prossimo futuro".