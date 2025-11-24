Coppa Mediterranea: le femminili del Monaco United conquistano la qualificazione a Carros

Sotto la guida di Marco Simone, le monegasche proseguono la loro dinamica positiva e ribadiscono le loro ambizioni in questa competizione.

Una sfida di alto livello già dal primo turno

Oltre al campionato, questa competizione è seguita con grande attenzione dal Monaco United, che punta a imporsi come una delle candidate principali alla vittoria finale. Per questo primo turno, il sorteggio ha opposto la squadra al FC Carros, avversario diretto anche in campionato e posizionato nelle zone alte della classifica… uno dei rivali più temibili tra le possibili.

La Coppa Mediterranea, che riunisce club distrettuali e formazioni regionali, rappresenta per il giovane club monegasco un’occasione preziosa per confrontarsi potenzialmente con squadre più esperte dell’eccellenza superiore, confermando allo stesso tempo la crescita rapida del proprio progetto sportivo.

Un avvio difficile, subito corretto

Una mancanza di precisione nelle prime battute costava caro al Monaco United, che subiva l’apertura del punteggio alla prima offensiva dei padroni di casa. Ma, lontane dal demoralizzarsi, le giocatrici di Marco Simone sono entrate progressivamente in partita, alzando l’intensità minuto dopo minuto.

Una splendida punizione diretta di Morgane De Seixas premiava i loro sforzi e rilanciava la dinamica monegasca. Questo gol liberatorio permetteva alla squadra di imporre progressivamente il proprio gioco. Prima dell’intervallo, Sarah Magnier e poi Sara Lakhssassi trovavano a loro volta la via della rete, offrendo al Monaco United un meritato 3–1 a metà gara, anche se la qualità del gioco restava ancora migliorabile rispetto al piano tattico stabilito.

Un secondo tempo di totale controllo

Al rientro dagli spogliatoi, le monegasche mostravano tutt’altra faccia: più strutturate, più aggressive nei duelli e decisamente più precise collettivamente, prendevano rapidamente il controllo completo del gioco.

Ancora una volta Morgane De Seixas (vedi dichiarazioni a fine articolo), particolarmente ispirata, firmava il quarto gol con una potente conclusione sotto la traversa, chiudendo definitivamente la partita. La seconda frazione, nettamente dominata, mostrava un ritrovato livello di padronanza e qualità. Nonostante diverse occasioni nitide, il punteggio rimaneva invariato sul 4–1 in favore del Monaco United, che ha saputo reagire per conquistare la qualificazione senza eccessive difficoltà.

Marco Simone:

«Oggi, anche se non abbiamo espresso la nostra migliore prestazione sul piano tecnico o nella continuità della nostra filosofia di gioco, siamo riusciti a ottenere una vittoria meritata contro una squadra molto ben preparata, che ci ha davvero messo in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Questa partita deve servirci da lezione. Nel corso della stagione aﬀronteremo altri avversari capaci di imporre il proprio stile, e sarà fondamentale crescere in maturità, lucidità e capacità di adattamento, restando fedeli alla nostra identità. È una vittoria importante, che ci ricorda anche gli aspetti sui quali dobbiamo continuare a lavorare.»

L’allenatore italiano torna anche sulla reazione della squadra e sull’evoluzione del livello di gioco durante la partita:

«Dal punto di vista del gioco, la squadra ha saputo, anche se a tratti con difficoltà, non lasciarsi trascinare dallo stile che il Carros voleva imporre. Abbiamo visto anche sequenze molto interessanti, in particolare nella fase difensiva, proprio nei settori su cui abbiamo lavorato questa settimana. È una risposta incoraggiante e positiva per il prosieguo.»

Un segnale forte per la restante parte della competizione

Imponendosi con autorità contro un avversario che milita allo stesso livello e nella parte alta della classifica, il Monaco United conferma le proprie ambizioni:

• continuare a dominare il campionato,

• andare lontano in Coppa Mediterranea,

• e preparare sin da questa stagione un’eventuale promozione al livello regionale.

Il club attende ora il sorteggio del prossimo turno, con la chiara volontà di proseguire il proprio percorso e affermarsi come una delle squadre di riferimento della competizione.

Prossimo appuntamento per il Monaco United: il ritorno al campionato con una trasferta domenica prossima (30 novembre) a Cagnes-sur-Mer…

Morgane De Seixas:

«Siamo soddisfatte della nostra reazione, anche se abbiamo aﬀrontato una squadra del Carros molto combattiva, che ha giocato ogni azione al massimo. Subiamo un gol rapidamente, e questo ci fa dubitare nel primo tempo. Ma, poco a poco, siamo riuscite a riprendere il controllo della partita e a imporci. Dobbiamo imporre il nostro gioco invece di adattarci a quello dell’avversario. Siamo entrate nel loro ritmo, e questo ci ha fatto uscire dal nostro. Dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi, avere pazienza, perché abbiamo la qualità necessaria per creare occasioni ed essere efficaci.»

