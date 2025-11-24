Con l’arrivo delle feste, lasciatevi tentare dai sapori gourmet e dalle eccellenze del gusto al Salone Monte-Carlo Gastronomie!

Il Chapiteau di Monaco si trasforma nel tempio del gusto per la 28ª edizione di Monte-Carlo Gastronomie, firmata Caroli Com – Groupe Caroli: quattro giorni dedicati all’arte della gastronomia e alle eccellenze dei territori.

Dal 28 novembre al 1° dicembre, il Chapiteau di Monaco aprirà le sue porte agli appassionati di gastronomia per un vero e proprio viaggio nei sapori: la 28ª edizione di Monte-Carlo Gastronomie, organizzata da Caroli Com – Groupe Caroli.

Appuntamento imperdibile per gli amanti dei prodotti autentici e delle tradizioni culinarie, questo evento invita i visitatori a gustare l’eccellenza dei territori e a trovare ispirazione per i propri menù delle feste.

Tutto si assapora: il gusto, la passione, la convivialità!

Da molti anni questo salone gourmet conquista per la qualità e la varietà dei prodotti proposti, rigorosamente selezionati tra i migliori produttori, e per la ricchezza delle sue animazioni.

È un’occasione unica per lasciarsi tentare da prodotti d’eccezione in vista delle festività di fine anno.

In programma: specialità regionali francesi, italiane ed europee, dimostrazioni culinarie, degustazioni e concorsi gastronomici.

I momenti salienti:

● Numerose dimostrazioni culinarie

Ogni giorno, chef rinomati e giovani talenti promettenti realizzeranno dimostrazioni culinarie: preziose occasioni per apprendere i segreti degli chef e lasciarsi ispirare nella creazione di originali menù festivi.

● 7º Concorso Maestro Chef

L’edizione 2025 renderà omaggio a 8 cuochi amatoriali appassionati.

Questa sfida culinaria, unica nella regione, permetterà ai partecipanti di mettere alla prova le proprie competenze davanti a una giuria di chef monegaschi e a Nalika Dinushi, vincitrice dell’edizione 2024.

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Monaco Goût et Saveurs, si svolgerà da venerdì 28 a domenica 30 novembre (finale domenica 30 novembre dalle 12:00 alle 15:15) con una ricetta diversa svelata ogni giorno.

● 3ª Soirée du Cœur – Serata del Cuore

Quest’anno la serata benefica sarà a favore di BE SAFE.

Si terrà venerdì 28 novembre al salone, alla presenza di Mademoiselle Camille Gottlieb, presidente di BE SAFE.

Venti chef parteciperanno cucinando ciascuno uno o due bocconi per sostenere questa causa.

L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione BE SAFE, che lotta contro la guida in stato di ebbrezza.

Prezzo: 150 € a persona – Info e prenotazioni: sito di BE SAFE.

● 4º Concorso Maestro Kids

Nove piccoli chef provenienti dalle scuole del Principato si sfideranno in creatività sul tema del pane perduto dolce o salato.

Organizzato in collaborazione con Monaco Goût et Saveurs, i bambini saranno valutati da una giuria di chef monegaschi.

(Lunedì 1° dicembre dalle 13:30 alle 16:15)

● Grandi concorsi durante il salone

Il Concorso Slow Food – I Premi Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur saranno assegnati agli espositori per la qualità, la provenienza, la produzione e i circuiti di distribuzione, nonché per l’originalità e l’innovazione dei prodotti presentati.

Il Monte-Carlo Gastronomie Wine & Spirits Awards premierà gli espositori di vini, champagne, liquori e distillati sotto la supervisione di Dominique MILARDI, Presidente Onorario dell’Associazione Monegasca dei Sommelier.

Scoprite i segreti di una degustazione di vini venerdì 28 novembre dalle 16:30 alle 17:00!

La cerimonia di premiazione dei due concorsi avrà luogo venerdì 28 novembre dalle 17:00 alle 17:30.

Come ogni anno, diverse associazioni di rilievo parteciperanno attivamente al salone:

Monaco Goût et Saveurs, Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur, l’Associazione dei Maîtres d’Hôtel italiani e francesi, l’Associazione Monegasca dei Sommelier e l’Associazione dell’Industria Alberghiera Monegasca.

Sotto il Chapiteau di Monaco, i visitatori saranno invitati a un vero e proprio viaggio gastronomico, tra scoperte ed emozioni gustative.

A pochi giorni dalle festività, potranno scoprire, degustare e acquistare numerosi prodotti selezionati con cura per la loro autenticità e qualità.

Su una superficie di 2.500 m², in un’atmosfera conviviale, oltre 100 produttori provenienti da Francia, Italia e da tutta Europa presenteranno il meglio dei loro territori.

Foie gras, tartufi, caviale, cioccolati, dolciumi, formaggi, salumi, prodotti biologici, marmellate, champagne, armagnac, vini e liquori offriranno un percorso ricco di sapori e savoir-faire.

Per deliziare ulteriormente i visitatori gourmet, una lotteria si terrà lunedì 1° dicembre alle 17:30, con premi composti da prodotti offerti dagli espositori.

Per la sua 28ª edizione, Monte-Carlo Gastronomie sarà ancora una volta un invito alla golosità e risveglierà con piacere le papille gustative!

https://montecarlogastronomie.com/en/

https://www.facebook.com/MonteCarloGastronomie/

https://www.instagram.com/montecarlogastronomie/

Informazioni pratiche:

Venerdì 28 e sabato 29 novembre: 10:00 – 21:00

Domenica 30 novembre: 10:00 – 20:00

Lunedì 1° dicembre: 10:00 – 18:00

Biglietto d’ingresso: 5 € (gratuito per i minori di 12 anni)

Ingresso gratuito:

Dalle 12:00 alle 14:00 venerdì e lunedì

Dalle 19:00 alle 21:00 venerdì e sabato



Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica tra sapori, emozioni e tradizioni: Salone Monte-Carlo Gastronomie vi aspetta!

