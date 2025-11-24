Con l’arrivo delle feste, lasciatevi tentare dai sapori gourmet e dalle eccellenze del gusto al Salone Monte-Carlo Gastronomie!

Dal 28 novembre al 1° dicembre, il Chapiteau di Monaco aprirà le sue porte agli appassionati di gastronomia per un vero e proprio viaggio nei sapori: la 28ª edizione di Monte-Carlo Gastronomie, organizzata da Caroli Com – Groupe Caroli.
Appuntamento imperdibile per gli amanti dei prodotti autentici e delle tradizioni culinarie, questo evento invita i visitatori a gustare l’eccellenza dei territori e a trovare ispirazione per i propri menù delle feste.
Tutto si assapora: il gusto, la passione, la convivialità!
Da molti anni questo salone gourmet conquista per la qualità e la varietà dei prodotti proposti, rigorosamente selezionati tra i migliori produttori, e per la ricchezza delle sue animazioni.
È un’occasione unica per lasciarsi tentare da prodotti d’eccezione in vista delle festività di fine anno.
In programma: specialità regionali francesi, italiane ed europee, dimostrazioni culinarie, degustazioni e concorsi gastronomici.
I momenti salienti:
● Numerose dimostrazioni culinarie
Ogni giorno, chef rinomati e giovani talenti promettenti realizzeranno dimostrazioni culinarie: preziose occasioni per apprendere i segreti degli chef e lasciarsi ispirare nella creazione di originali menù festivi.
● 7º Concorso Maestro Chef
L’edizione 2025 renderà omaggio a 8 cuochi amatoriali appassionati.
Questa sfida culinaria, unica nella regione, permetterà ai partecipanti di mettere alla prova le proprie competenze davanti a una giuria di chef monegaschi e a Nalika Dinushi, vincitrice dell’edizione 2024.
Organizzato in collaborazione con l’Associazione Monaco Goût et Saveurs, si svolgerà da venerdì 28 a domenica 30 novembre (finale domenica 30 novembre dalle 12:00 alle 15:15) con una ricetta diversa svelata ogni giorno.
● 3ª Soirée du Cœur – Serata del Cuore
Quest’anno la serata benefica sarà a favore di BE SAFE.
Si terrà venerdì 28 novembre al salone, alla presenza di Mademoiselle Camille Gottlieb, presidente di BE SAFE.
Venti chef parteciperanno cucinando ciascuno uno o due bocconi per sostenere questa causa.
L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione BE SAFE, che lotta contro la guida in stato di ebbrezza.
Prezzo: 150 € a persona – Info e prenotazioni: sito di BE SAFE.
● 4º Concorso Maestro Kids
Nove piccoli chef provenienti dalle scuole del Principato si sfideranno in creatività sul tema del pane perduto dolce o salato.
Organizzato in collaborazione con Monaco Goût et Saveurs, i bambini saranno valutati da una giuria di chef monegaschi.
(Lunedì 1° dicembre dalle 13:30 alle 16:15)
● Grandi concorsi durante il salone
Il Concorso Slow Food – I Premi Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur saranno assegnati agli espositori per la qualità, la provenienza, la produzione e i circuiti di distribuzione, nonché per l’originalità e l’innovazione dei prodotti presentati.
Il Monte-Carlo Gastronomie Wine & Spirits Awards premierà gli espositori di vini, champagne, liquori e distillati sotto la supervisione di Dominique MILARDI, Presidente Onorario dell’Associazione Monegasca dei Sommelier.
Scoprite i segreti di una degustazione di vini venerdì 28 novembre dalle 16:30 alle 17:00!
La cerimonia di premiazione dei due concorsi avrà luogo venerdì 28 novembre dalle 17:00 alle 17:30.
Come ogni anno, diverse associazioni di rilievo parteciperanno attivamente al salone:
Monaco Goût et Saveurs, Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur, l’Associazione dei Maîtres d’Hôtel italiani e francesi, l’Associazione Monegasca dei Sommelier e l’Associazione dell’Industria Alberghiera Monegasca.
Sotto il Chapiteau di Monaco, i visitatori saranno invitati a un vero e proprio viaggio gastronomico, tra scoperte ed emozioni gustative.
A pochi giorni dalle festività, potranno scoprire, degustare e acquistare numerosi prodotti selezionati con cura per la loro autenticità e qualità.
Su una superficie di 2.500 m², in un’atmosfera conviviale, oltre 100 produttori provenienti da Francia, Italia e da tutta Europa presenteranno il meglio dei loro territori.
Foie gras, tartufi, caviale, cioccolati, dolciumi, formaggi, salumi, prodotti biologici, marmellate, champagne, armagnac, vini e liquori offriranno un percorso ricco di sapori e savoir-faire.
Per deliziare ulteriormente i visitatori gourmet, una lotteria si terrà lunedì 1° dicembre alle 17:30, con premi composti da prodotti offerti dagli espositori.
Per la sua 28ª edizione, Monte-Carlo Gastronomie sarà ancora una volta un invito alla golosità e risveglierà con piacere le papille gustative!
https://montecarlogastronomie.com/en/
https://www.facebook.com/MonteCarloGastronomie/
https://www.instagram.com/montecarlogastronomie/
Informazioni pratiche:
Venerdì 28 e sabato 29 novembre: 10:00 – 21:00
Domenica 30 novembre: 10:00 – 20:00
Lunedì 1° dicembre: 10:00 – 18:00
Biglietto d’ingresso: 5 € (gratuito per i minori di 12 anni)
Ingresso gratuito:
- Dalle 12:00 alle 14:00 venerdì e lunedì
- Dalle 19:00 alle 21:00 venerdì e sabato
Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica tra sapori, emozioni e tradizioni: Salone Monte-Carlo Gastronomie vi aspetta!