Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

AURON

ATELIERS “BÉBÉ BOUGE !”

Mercoledì 20 marzo 2024 dalle 10 alle 11:30.

Salle Rovery



BEAUSOLEIL

Tour del Palazzo Riviera

Visita dell'ex prestigioso hotel "Riviera Palace" e in particolare del suo giardino d'inverno e del suo incredibile tetto in vetro Eiffel. Puoi quindi trascorrere un momento ricco di storia al Foyer du Poilu dove vengono svelati oggetti eccezionali.

Venerdì 15 marzo 2024

Visite Riviera Palace et foyer du Poilu

27 route de La Turbie



Heureux qui comme Armelle

Mercoledì 20 Marzo 2024 ore 14,30

Centre Culturel Prince Jacques

6/8 avenue du Général de Gaulle



CANNES

EXCURSION, VISITE DU QUARTIER PALM BEACH

Giovedì 14 marzo 2024 ore 9

Lieu de départ : parking Palm Beach, Cannes (rendez-vous face à l’oratoire de la Croix)



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - COLLECTIONS PERMANENTES : DE L’ORIENT À CANNES, VOYAGE PICTURAL

Venerdì 15 marzo 2024 ore 15

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE, TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES

Venerdì 15 marzo 2024 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner

06150 Cannes La Bocca



SPECTACLE, UN VIVANT QUI PASSE

Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944

Venerdì 15 marzo 2024 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, SUITE ROYALE

Sabato 16 marzo 2024 ore 20,30

Théâtre Palais Stéphanie - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



SPECTACLE, ET QUE NOS COEURS SE METTENT À CHANTER

Sabato 16 marzo 2024 ore 20,30

Association ASSO - Billetterie Hello Asso



SPECTACLE, L'IMPROMPTU DE VERSAILLES

Sabato 16 marzo 2024 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, QUEL ROMAN QUE SA VIE !

Sabato 16 marzo 2024 ore 17

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, SCÈNE OUVERTE

Domenica 17 marzo 2024 ore 16

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



CONCERT, POMME "CONSOLATION"

Domenica 17 marzo 2024 ore 19

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ATELIER, CANNES À LA LIBÉRATION

Atelier d'histoire régionale

Lunedì 18 marzo 2024 ore 10,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ANIMATIONS, ALORS ON DANSE…

Lunedì 18 marzo 2024 ore 14,30

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



EXPOSITION, BARBARA NAVI - CES PORTES DE CORNE ET D'IVOIRE

Fino a domenica 28 aprile 2024

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

EXPOSITION ZINZIN

FINO AL 13 APRILE 2024

Médiathèque André Verdet

10-12 rue des Arbusiers



EXPOSITION : MATIÈRES PREMIÈRES

FINO AL 16 GIUGNO 2024

La scena artistica belga è in mostra al Centre International d'Art Contemporain di Carros (Costa Azzurra) dal 3 febbraio al 16 giugno 2024. La mostra si svolge nell'ambito della Presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea.

Nel primo semestre del 2024, il Centre International d'Art Contemporain de Carros (Alpes Maritimes) sarà in orario belga! Il Centro parteciperà alla Presidenza belga del Consiglio europeo, con una grande mostra di opere di artisti visivi belgi incentrata sui materiali.

Come diceva giustamente Paul Eluard, non esiste il caso, ma solo gli appuntamenti. Perché questa mostra Matières Premières non è il frutto del caso, ma il risultato di incontri, entusiasmi e passioni condivise tra amanti dell'arte. Che siano belgi o francesi, di Bruxelles o delle Alpi Marittime.

Centre international d'art contemporain,

Place du Château



GRASSE

SPECTACLE, SYSTÈME CASTAFIORE - POSTCARD

Venerdì 15 marzo 2024 ore 20

Théâtre de Grasse

2 avenue Maximin Isnard



ISOLA

ISOLA FESTEGGIA IL GIORNO DI SAN PATRIZIO

Sabato 16 marzo 2024 dalle 13 alle 20.

Isola 2000 festeggia il giorno di San Patrizio

13.00-19.00: mercato dei produttori e dei birrai artigianali

ore 16.00: degustazione di birra artigianale

ore 16.30: iniziazione alla danza irlandese

ore 17.00: concerto di musica irlandese

ore 18.00: degustazione di birra artigianale

Piazza centrale

06420 Isola 2000



LEVENS

EXPOSITION DE VALÉRIE & HERVÉ RIOU

DAL 16 MARZO A 25 MAGGIO 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne Ascensione, 1° maggio e 8 maggio.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masséglia



CARNAVAL DE LEVENS

Domenica 17 marzo 2024 dalle 14:30 alle 17:30.

Parking Louis Roux



MENTON

Nouveau spectacle - burlesque

Lavoir théâtre - Nouveau spectacle - burlesque

Venerdì 15 Marzo 2024 ore 20,30

Le Lavoir Théâtre de Menton

63 boulevard du Fossan



Mostra "Storia dei Giochi Olimpici in Francia

Fino al 16 marzo 2024

In occasione dei Giochi Olimpici del 2024, la biblioteca municipale di Mentone presenta una mostra che racconta la storia dei Giochi i

Fino al 16 marzo 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



St John's Kermesse Fete

Sabato 16 Marzo 2024 ore 14

St Johns Anglicane Church

l'Eglise Anglicane St John

31 Avenue Carnot



Visite guidée : Laissez-vous conter le Westminster, jardin de Palace

Il 20 marzo 2024 ore 10,30

Hôtel Royal Westminster - Entrée du parc

1515 Promenade du Soleil



Atelier Pasta Piemonte - Laboratorio Pasta Piemonte per adulti

Fino al 28 marzo 2024

Raccogliete la sfida di creare pasta fresca nel nostro laboratorio culinario! Imparate a impastare, stendere e modellare la vostra pasta, accompagnata da un'esclusiva ricetta di salsa al limone.

34 rue Partouneaux



Exposition « MARINS et VOILIERS »

Fino al 24 aprile 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giordino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Esposition : Je reste avec vous

Fino al 17 giugno 2024

In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Jean Cocteau, il museo che lui stesso aveva concepito come testimonianza della sua arte sta tornando al suo assetto storico.

Jean Cocteau muore l'11 ottobre 1963, lasciando un'opera tanto ricca quanto incredibilmente varia. La questione della sua posterità e del futuro della sua arte fu una delle principali preoccupazioni dell'artista nei suoi ultimi anni di vita, e Mentone fornì la soluzione offrendogli il Bastione per allestire il suo museo.

In questa vetrina, decorata dallo stesso Cocteau, egli volle esporre alcune delle opere più emblematiche della sua folgorante carriera: pastelli variopinti, arazzi... Leggi di più

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Printemps des Arts - Concerto sinfonico

Giovedì 14 marzo 2024 alle 20.00, Auditorium Rainier III

"Concerto sinfonico - Printemps des Arts". Direzione : Fabien Gabel, soprano : Ruzan Mantashyan. In programma : STRAUSS.

Giovedì 14 marzo 2024, alle 20h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Spettacolo - "François-Xavier Demaison"

Giovedì 14 marzo 2024 alle 20

Les Serenissime dell'Umorismo - François-Xavier Demaison presenta il suo nuovo spettacolo. Più che un one-man show, torna in scena con un quarto spettacolo intimo che unisce confidenze e personaggi. Questo entusiasta interprete parla con ghiottoneria di dieci bottiglie di vino come sfondo. L'anno o l'origine dei vini sono usati come pretesto per un viaggio nel tempo e nello spazio. I ricordi dell'attore si fondono con i nostri. FX ci parla delle cose che viviamo e dei bicchieri che svuotiamo. Queste bottiglie raccontano lui, raccontano noi. La degustazione diventa una riflessione sulla strana epoca in cui viviamo. Invitandoci al suo tavolo, FX solletica le nostre papille gustative e i nostri neuroni. Ebbrezza di parole garantita.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Sport - "CMB Monaco Master"

Du vendredi 15 au dimanche 24 mars 2024

L'un des tournois les plus emblématiques et spectaculaires du monde du padel se déroulera au pied du Casino de Monte-Carlo. Réservez dès maintenant vos billets sur le site A1 Padel pour la quatrième édition du CMB Monaco Master. Après les victoires de Julianoti-Rocafort en 2021, Barrera-Britos en 2022 et Chozas-Augsburger en 2023, toutes les grandes paires du circuit se battront pour être couronnées. Le CMB Monaco Master sera l'occasion pour de nouveaux paires tels que Alfonso-Aguirre ou Torre-De Pascual d'essayer de prouver qu'ils peuvent lutter pour le règne de A1Padel.

Terrasses du Casino



Spettacolo - "Le Comedy des Sérénissimes"

Venerdì 15 marzo 2024 alle 20, Grimaldi Forum Monaco

Le Serenissime dell'Umorismo - Lasciatevi guidare per condividere una serata a suon di risate in tutta semplicità. Precedentemente noto come "Palcoscenico poliartistico", il Sérénissimes Comedy mira a scoprire nuovi talenti. Da oltre 10 anni, Le Serenissime dell'Umorismo si adoperano per aiutare il pubblico monegasco a scoprire nuovi talenti della giovane generazione di comici francesi.

Venerdì 15 marzo 2024, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Le Printemps des Arts - "Sayaka Shoji, Henri Demarquette, Jean-Frédéric Neuburger"

Venerdì 15 marzo 2024 alle 20,

Sayaka Shoji, Henri Demarquette e Jean-Frédéric Neuburger offrono un concentrato dell'arte e della vita di Beethoven, dalla prima opera del compositore (Trio per pianoforte e archi op. 1 n. 1) al capolavoro del Trio Arciduca, all'apice del genere e modello per generazioni intere di artisti.

One Monte-Carlo

Allées des boulingrins



Le Printemps des Arts - "Lucile Richardot, Stefan Cifolelli, Het collectief"

Sabato 16 marzo2024 alle 18, Auditorium Rainier III

Het Collectief, Lucile Richardot e Stefan Cifolelli interpretano la versione di Reinbert de Leeuw del Canto della Terra per orchestra da camera, uno spartito intimo e concentrato che comunica il messaggio dell'opera di Gustav Mahler in modo diverso.

Sabato 16 marzo 2024, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Spettacolo - "David Voinson"

Sabato 16 marzo 2024 alle 20

Les Serenissime dell'Umorismo - Nonostante la sua aria sicura di sé, David si chiede se non si stia perdendo quel che conta. Godersi la vita da single o trovare il vero amore? Costantemente a un bivio, lo spettacolo esplora le contraddizioni della sua generazione. Gestisce con umorismo il suo rapporto con il mondo e con gli altri, attraverso i suoi amici, le sue feste, la sua famiglia e, soprattutto, le sue ragazze. Come si fa a piacere alle ragazze? Come capirle? Come evitare di dare l'impressione di essere un rozzone? Questo è il dilemma che deve affrontare. A soli 25 anni, è un astro nascente dell'umorismo, con milioni di abbonati e visualizzazioni online, dove il suo personaggio, la bionda, è già entrato nella leggenda.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Spettacolo - "Le Serenissime dell'Umorismo"

Fino al sabato 16 marzo 2024

MONACO LIVE PRODUCTIONS celebra la risata e il buon umore in occasione della 18ª edizione delle Serenissime dell'Umorismo, che si terrà dal 12 al 16 marzo 2024. Sotto il patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II, questo Festival della risata nel Principato riunirà per 5 giornate una serie di comici e attori al GRIMALDI FORUM MONACO. Anche quest'anno, Le Serenissime dell'Umorismo sosterranno l'associazione "Fondation Flavien".

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Le Printemps des Arts - "L'inesauribile stoffa del sogno, Ensemble Orchestral Contemporain"

Sabato 16 marzo 2024 alle 20, Théâtre des Variétés

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Le Printemps des Arts - "The Salt of the Earth"

Domenica 17 marzo 2024 alle 11

Da quarant'anni il fotografo Sebastião Salgado viaggia per i continenti alla ricerca di un'umanità in pieno mutamento.Ha documentato i grandi eventi che hanno segnato la nostra storia recente: conflitti internazionali, carestie, esodi... Ora si lancia alla scoperta di territori intonsi dai paesaggi grandiosi, per incontrare flora e fauna selvatiche in un gigantesco progetto fotografico, un omaggio alla bellezza del pianeta. La sua vita e il suo lavoro sono svelati attraverso gli occhi del figlio Juliano, che lo ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi, e di Wim Wenders, anche lui fotografo.

Cinéma des Beaux-Arts

12, avenue d'Ostende



Le Printemps des Arts - "Henri Demarquette"

Domenica 17 marzo 2024 alle 18,

Il violoncellista Henri Demarquette intraprende un'impressionante avventura in solitario, combinando le danze virtuose di Johann Sebastian Bach con le suite inventive, sportive e giocose di Benjamin Britten.

Hauser & Wirth Gallery

One Monte-Carlo



Evento - "Monaco Ocean Week"

Da lunedì 18 a sabato 23 marzo 2024 P

7a Monaco Ocean Week: l'ambiente al centro del dibattito. Conferenze stampa, workshop, simposi, premiazioni, mostre, proiezioni di documentari e laboratori di sensibilizzazione per contribuire alla tutela degli oceani. Organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II insieme all'Istituto Oceanografico di Monaco, al Centro Scientifico di Monaco e allo Yacht Club di Monaco.

18 a sabato 23 marzo 2024

Principauté de Monaco



Conferenza - "Eva Jospin"

Lunedì 18 marzo 2024 alle 18.30

Conferenza di Eva Jospin, artista visiva, "Produrre le proprie follie: dalla foresta alla grotta".Quale sentiero Eva Jospin ci invita ad imboccare? A cura della Fondazione Prince Pierre.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Tutta l'arte del cinema - "Une fleur à la bouche (titolo italiano: Fiore in bocca)"

Martedì 19 marzo 2024 alle 20

Film d'artista - Une fleur à la bouche (titolo italiano: Fiore in bocca), E´ric Baudelaire (2021). Tratto da Pirandello, questo film mette a confronto documentario e finzione, come due specchi opposti che si guardano. In collaborazione con il NMNM - Nouveau Musée National de Monaco.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Teatro - "La métamorphose des cigognes"

Mercoledì 20 marzo 2024 alle 20

La métamorphose des cigognes è la storia violenta e leggera di un uomo intrappolato tra quattro pareti davanti a un bicchiere vuoto. Per un'ora, quest'uomo cerca di seguire il protocollo senza il quale il suo progetto non vedrà mai la luce: fare un figlio con la fecondazione in vitro. Attraverso le apparizioni di personaggi tanto deliranti quanto pragmatici, Marc Arnaud poetizza una situazione più che banale e trasforma il luogo sordido in cui è rinchiuso nella terra fantastica della sua immaginazione.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Mostra - "Un Principe, un Museo"

Fino a domenica 31 marzo 2024, dalle 9 alle 18

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco celebra l'eredità visionaria del fondatore dell'attuale museo, il Principe Ranieri III. Immergetevi nella storia della creazione del secondo Museo - un Site Museum! - situato nel cuore del Giardino Esotico, a pochi passi dalla Grotta dell'Osservatorio. Scoprite i numerosi scavi effettuati durante il regno del Principe e le donazioni senza precedenti fatte da lui e dalla Principessa Grace Kelly. Esplora una varietà di settori, dal sostegno alla lingua monegasca ai progetti di colonie di vacanza promossi da Louis Barral, allora direttore del Museo.

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a martedì 31 dicembre 2024

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

YASS SOGO, CONCERTO

Giovedì 14 marzo 2024 alle 21.

La scrittura di Yass Sogo è allo stesso tempo riflessiva e dura. Si ispira alla letteratura francese e cerca di contribuire all'esplorazione del rap collegandolo agli inizi della sua tradizione poetica classica.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



HOLLIE COOK (LIVE), SPETTACOLO

Venerdì 15 marzo 2024 alle 19.

Hollie Cook è nata in una famiglia di musicisti provenienti da gruppi che hanno segnato la storia del pop e del rock britannico nei primi anni Ottanta.

Suo padre, Paul Cook, era il batterista dei Sex Pistols e sua madre, Jeni Cook, era una cantante dei Culture Club. Boy George, il famoso cantante dei Culture Club, era il suo padrino. È stato quindi crescendo in una famiglia musicale che Hollie Cook ha scoperto il suo amore per il lovers rock, lo stile reggae armonioso e lussureggiante che si tinge di pop e soul e che si è diffuso in Gran Bretagna a partire dagli anni Settanta.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



SPECTACLE : STAR ACADEMY

Sabato 16 marzo 2024 alle 20.

La STAR ACADEMY torna per una nuova stagione sullo schermo... e anche sul palcoscenico a partire da marzo 2024!

Una selezione di studenti scelti nel corso di questa nuova edizione avrà la possibilità di mettersi in viaggio e di accompagnarci nel tour del grande evento: STAR ACADEMY "TOUR 2024", nelle più grandi sale di Francia e Belgio. Questo nuovo tour eccezionale è la promessa di uno spettacolo multi-artistico senza precedenti, per cantare insieme le più grandi canzoni eseguite durante la stagione, per condividere i migliori momenti della vita allo Château, ma anche molte sorprese...! La troupe della STAR ACADEMY sarà in tournée dal 9 marzo 2024 e il 22 marzo 2024 al Dôme de Paris.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



60 MINUTES DU PHILHARMONIQUE, OPERA

Sabato 16 marzo 2024 alle 18.

Non siete sicuri che la musica classica vi piaccia abbastanza da partecipare a un'intera serata? per partecipare a una serata intera? Allora questa serie di concerti

AMERICA sabato 16 marzo

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



EXPOSITION : ROBERT FORTE – REGARD SUR LES ALPES SAUVAGES

FINO AL 17 MARZO 2024

"Un grave incidente stradale mi ha lasciato disabile. Per dare un senso alla mia vita, ho deciso di orientarmi verso la fotografia naturalistica". Robert Forte

Originario di Nizza e amante della montagna, Robert Forte dedica il suo tempo a questa passione, che ci immerge nel meraviglioso mondo della fauna selvatica. Per lui è un'occasione per divertirsi con le cime delle montagne o con i colori del cielo, e per assistere al comportamento degli animali nel loro ambiente naturale.

Approfittiamo di queste osservazioni e incontri magici!

Musée de la Photographie Charles Nègre (Galerie du Musée)

1 place Pierre Gautier



CONCERT : PATRICK FIORI

Domenica 17 marzo 2024 alle 18.

Attraverso i suoi progetti, le sue canzoni e i suoi spettacoli, che fa sempre con il cuore, Fiori ha sviluppato un rapporto molto speciale con il suo pubblico. Fiori sarà lieto di accogliervi per un momento di condivisione umana, premurosa e generosa.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



EXPOSITION : POP’EXPO, DE L’ATELIER AU DÉFILÉ

FINO AL 31 MARZO 2024

La mostra ripercorre la storia del Carnevale, dalla sua creazione nel 1873 fino ai giorni nostri, e mette in evidenza i carri e i costumi ispirati alla cultura pop.

Potrete scoprire creazioni originali con personaggi di film, serie televisive, fumetti e videogiochi.

Inoltre, rende omaggio agli artigiani del Carnevale, che sono i veri creatori dell'evento.

Musée Massena

Rue de France



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : HENRI DAUMAN – THE MANHATTAN DARKROOM

FINO AL 26 MAGGIO 2024

Questa retrospettiva del lavoro inedito del fotografo francese Henri Dauman segna l'ultima collaborazione con il fotografo, morto il 13 settembre 2023 a New York.

Quasi 170 fotografie accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso la storia recente degli Stati Uniti.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

DIMANCHE AU THÉÂTRE “CIEL MON MARI”, TEATRO

Domenica 17 marzo 2024 dalle 15 alle 17.

Salle des fêtes

Descente du Chabot



SAINT JEAN CAP FERRAT

COMMEDIA – HASSAN DE MONACO

Venerdì 15 marzo 2024 alle 20.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



SAINT LAURENT DU VAR

THÉÂTRE – LE COMPLEXE DE LA FOUGÈRE

Venerdì 15 marzo 2024 dalle 20:30 alle 22.

Cosa possono ottenere 3 donne di epoche diverse quando condividono un appartamento?

Quando Maria Antonietta chiede a Amy Winehouse di trasformare l'australopiteco Lucy in una donna civile... Darwin si trasferisce su un altro marciapiede!

Quando Amy muore, scopre di dover condividere la sua ultima dimora con Maria Antonietta e Lucy. Proprio quando pensava di avere l'eternità per riprendersi dall'ultima sbornia, le due nuove coinquiline la bombardano di domande. La star del blues inizia una spiegazione del mondo moderno...

In un tono tanto divertente quanto incisivo, Le Complexe de la Fougère è una storia di

e forse una storia di rivoluzione... ma quale delle tre?

per quale delle tre?

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



TENDE

Carnaval

Carnevale di Tenda

Anche quest'anno l'associazione dei genitori organizza il carnevale di Tenda. Il carnevale è un pomeriggio di divertimento con passeggiate e festeggiamenti per tutte le età.

Partenza della sfilata in costume da Place de la Gare alle 14. Sfilata attraverso il villaggio e falò del Re Carnevale alla fine della giornata.

Sabato 16 Marzo 2024 ore 14

TENDE



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

SAINT PATRICK

Sabato 16 marzo 2024 alle 19.

Bal de la Saint Patrick avec DJ Flo

Salle du Clôt

La Bolline



VENCE

EXPOSITION IMAGES EN MOUVEMENT

FINO AL 28 APRILE 2024

Musée de Vence – Fondation E. Hugues Vence

2 place du Frêne



EXPOSITION ARTOCERCLE

FINO AL 24 MARZO 2024

Chapelle des Pénitents Blancs

Place Frédéric Mistral



EXPOSITION VÉRONIQUE DENOYEL

FINO AL 26 MARZO 2024

Galerie Bleue

3 descente des Moulins