L'Oroscopo di Corinne dal 15 al 21 marzo

ARIETE: Disegni celesti ambivalenti vi renderanno nervosetti, borbottoni, fermentati ed arruffoni… Pur sembrando un paradosso rammentate che mantenere la calma e vivere alla giornata sarà la maniera migliore per risolvere annose questioni e se qualcosina vi tiene sulle spine sappiate che presto arriveranno risposte chiare in merito a ciò che faceva impensierire! Nel contempo una buffa scoperta vi lascerà a bocca aperta, farete un incontro casuale o vi caverete un pallino.

TORO: Se pensate di aver avuto buoni motivi per comportarvi in una specifica maniera o concedervi pause di riflessione ora basta… Uscite dall’intricata foresta delle supposizioni, dello smarrimento o della paura: la felicità è un soffio e lasciarsela scappare sarebbe da sciocchi. Probabile spuntino dei problemini per l’abitazione, il lavoro, un acquisto, vendita, contrattazione o quattrini mentre una storia andrà vissuta in modo autentico senza sospetti o esitazioni.

GEMELLI: Non è un granché propizia questa Luna che, formando il 17 marzo il primo quarto nella vostra costellazione, propenderà a rendere assai tese talune relazioni impedendo di trovare un punto di incontro con chi vi attornia… Apparirete infatti demotivati, spossati, intronati e a rendere ancor più complessa la situazione sarà una scelta da compiere senza esitazione. Ma non arricciate il naso in quanto il sestile di Marte vi sosterrà in diverse imprese. Giovedì rovente.

CANCRO: Un po’ preoccupati propenderete ad ingigantire ostacoli o ad ipotizzare di mettere alle strette chi si comporta scorrettamente ma l’attesa non sarà lunga visto che prestino rinverrete l’equa soluzione ad un problema di vecchia o nuova data. Il destino infatti sta operando per voi ed entro Pasqua vi sentirete più pimpanti e sollevati. Delle buone novelle giungeranno da amici, figlioli o collaboratori. Stare all’aria aperta o combinare qualcosa di carino solleverà il morale.

LEONE: Paragonabili a folletti correrete a destra e a manca per smaltire lavori, riordinare cosette, equilibrare un settore stante a cuore, battendovi per delle ideologie non incontranti l’approvazione altrui. Se attendete un responso il risultato del medesimo stupirà così come un annuncio strabilierà e un personaggio irriterà. Qualche nativo parteciperà a feste o fiere mentre nel fare le pulizie attenti a non spaccare oggetti, pigliare una distorsione o danneggiare aggeggi.

VERGINE: È questo il momento giusto per variare look, abbandonare cupi pensieri, guardare all’avvenire con maggior ottimismo, liberarvi di oppressioni psicologiche, concludere affari, dare una piccola svolta alla quotidianità ed apprestarvi ad una prossima Pasqua piena di sorpresone… Insomma con la Primavera vi rinnoverete malgrado persista qualche sotterranea inquietudine. Attenti a non smarrire carte, portafoglio, oggetti o soldi… Nel week end vi sollazzerete.

BILANCIA: La parola organizzazione dovrà entrare nel vocabolario quotidiano al fine di non combinare pasticci e, considerati i vari impegni a cui adempiere, muovete un passettino alla volta chiedendo magari un parere a chi sa consigliarvi e spronarvi. Vi capiterà pure di arrabbiarvi con un incompetente o di dover fare far da pacieri tra due litiganti. Se ricevete un invito accettatelo e il divertimento sarà garantito. Uova pasquali o pensierini da comprare anticipatamente.

SCORPIONE: Giove sverso contribuirà a scombussolare il tran tran per mezzo di contrattempi, sbalzi umorali, incrinatura di rapporti interpersonali o contatti con soggetti troppo strambi per i vostri gusti ma, grazie alla prontezza, riuscirete a riequilibrare una faccenda, constatare la veridicità di talune amicizie e prepararvi anticipatamente ad una Pasqua singolare. Rivedrete altresì una persona cara, riparerete qualcosa o concluderete un affare. Attenti, per disattenzione, a non scivolare!

SAGITTARIO: Gli astri complottano al fine di regalarvi delle giornate decenti ma non tutto scorrerà linearmente in quanto le sentenze sputate da un saputello avranno il potere di irritarvi e poi fidatevi relativamente del prossimo in quanto tra tante mele buone se ne celano di marce e una donna deluderà. Buona ripresa invece per chi ha avuto problemi di salute o si è lasciato andare a demoralizzazioni. Per tutti la settimana sarà incandescente e non priva di sbigottimenti e sorprese.

CAPRICORNO: Certo che le rogne non mancano mi… Responsabilità, opzioni, valutazioni, vi attendono in sordina e se un qualcosa rincuora e rasserena qualcos’altro turba rendendo arduo mantenere la calma nel trattare con individui scaltri o nell’affrontare difficoltà spettanti voi o un familiare. Consigliabile sabato e domenica evadere dalla routine e se il piatto piange sfidate la fortuna mettendo al Lotto i dati di nascita di un genitore o figlio. Simpatico combino nel week end.

ACQUARIO: Con Marte birbaccione vi toccherà sopportare le paturnie altrui, adempiere a responsabilità, accettare una amara verità, lottare per una giusta causa e, in nome dell’armonia familiare, ingollare un rospetto… In questo preludio primaverile sarete comunque spettatori o protagonisti di inattesi accadimenti. Un corruccio avrà a che vedere con congiunti o parenti mentre il week end vi appagherà specie se trascorso in compagnia e lungi da tante falsità.

PESCI: Sia il sestile di Giove che quello di Urano vi incamminano verso una stagione promettente ma simultaneamente monella causa problemini sbucanti dal nulla così come, ad alcuni nativi, balenerà in testa un’idea che, se tradotta in pratica, darà un domani ottimi frutti. Col supporto di un’altra persona instraderete inoltre un significativo progettino e in prossimità di questa bizzarra Primavera di cambiamenti e novelle ve ne aspettano tante. Compleanno festoso per chi avanza d’età.

Come le stelle non smettono di brillare noi non smettiamo mai di sperare e sognare…