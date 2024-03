Formalità internazionali: il SEM Monaco generalizza la dematerializzazione delle pratiche

Con l'introduzione della firma elettronica nel Principato, il Monaco Economic Board ha progressivamente implementato la dematerializzazione del suo servizio di formalità internazionali, con il sostegno della Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale e in collegamento con l'International Chamber of Commerce e la rete delle camere di commercio francesi.

Infatti, il territorio monegasco e il territorio francese formano un'unione doganale. Le formalità di esportazione sono quindi comuni a entrambi i paesi. La rete delle camere di commercio francesi cui il MEB è collegato, ha istituito il portale digitale comune GEFI* che permette alle imprese di ogni regione (o paese per Monaco) di realizzare le proprie formalità di esportazione in modo dematerializzato. Gestito dalla camera di commercio di Parigi, la versione monegasca di questo portale ha richiesto degli adeguamenti per rispondere alle particolarità del Principato.

Dopo l'istituzione nel 2023 di questo dispositivo per le esportazioni temporanee (carnet ATA), a partire dal 4 aprile sul portale GEFI potrà essere effettuato l'insieme delle formalità internazionali.

Per anticipare questa evoluzione, il Monaco Economic Board ha organizzato mercoledì 20 marzo una presentazione di questo strumento alle persone che gestiscono questo tipo di pratiche quotidiane all'interno della loro azienda. Più di cinquanta specialisti hanno assistito alla presentazione molto dettagliata proposta da Olivier Barret, Consigliere in Formalità Internazionali alla Camera di commercio di Parigi. Un sacco di informazioni molto apprezzate dai partecipanti che non hanno mancato di porre molte domande tecniche.

Il servizio delle Formalità Internazionali del MEB ha inoltre previsto un periodo di transizione durante il quale proporrà alle imprese monegasche che lo desiderano di venire nei nostri uffici per realizzare queste pratiche online in modo accompagnato.

Guillaume Rose dichiara: "Con questa nuova tappa di dematerializzazione, il Monaco Economic Board conferma la sua volontà di fornire servizi di formalità internazionali efficaci e di qualità per tutti gli operatori economici del Principato. È importante per la competitività dell'economia monegasca e per la fluidità dei nostri scambi commerciali."