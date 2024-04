Grande successo per il 22° Salone dei Minerali di Mentone

Organizzato da Guillaume Blanc da più di due decenni al Palais de l'Europe, il Salone dei Minerali accoglie ogni anno numerosi mentonnasi e residenti dei dintorni.

La passione per le pietre ha attirato grandi e piccini durante tutto il weekend di Pasqua. Quest'anno erano diciassette gli espositori provenienti da Francia, Italia e Spagna presenteranno minerali, fossili, gemme, meteoriti, cristalli e gioielli d'autore.

Per questa 22esima edizione, si sono svolte anche conferenze sulla magia delle pietre guidate da Fabrizio D'Anna e laboratori per bambini, come il ritrovamento di calchi di fossili sepolti nella sabbia e l'introduzione all'estrazione e preparazione dei fossili.