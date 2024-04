Via alla 117ª edizione del Rolex Monte-Carlo Masters: le 4 Wild Card

A partire da ieri, venerdì 5 aprile alle 17.00, il colpo d'inizio della 117a edizione del Rolex Monte-Carlo Masters, in occasione del sorteggio del quadro finale, organizzato al Museo di Antropologia preistorica.



Nell'occasione, il Monte-Carlo Country Club, presieduto da Melanie-Antoinette de Massy, ha accolto ancora una volta un parterre eccezionale, con la partecipazione dei migliori giocatori mondiali.



David Massey, il direttore del torneo, ha svelato i nomi dei beneficiari delle quattro wild card della tabella finale, in ordine di classifica ATP.



Gaël Monfils. L'edizione 2024 segnerà il grande ritorno al Rolex Monte-Carlo Masters del più fiammeggiante dei giocatori francesi. Attualmente 45º nella classifica ATP, Gaël Monfils non aveva più partecipato al torneo dal 2016, anno in cui era arrivato in finale. La sua forma dall'inizio dell'anno, come dimostra il suo recente confronto con Carlos Alcaraz al torneo di Miami ha dimostrato che il giovane padre di famiglia aveva ancora dei bei colpi nella sua racchetta.

Stan Wawrinka. Tre volte vincitore del Grande Slam, lo svizzero, residente monegasco, si allena tutto l'anno sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club. Sempre molto apprezzato dal pubblico, Stan Wawrinka, che si è imposto nel Principato di Monaco nel 2014, avrà a cuore di deliziare le tribune grazie alla sua eccezionale battuta d'arresto a una mano

Matteo Berrettini. Una quarta partecipazione per il talentuoso italiano, ex N is 6 mondiale e finalista 2021 del torneo di Wimbledon, che cerca di recuperare il suo miglior livello dopo un anno 2023 segnato da diversi infortuni.

Valentin Vacherot. A 25 anni, il giovane monegasco ha appena realizzato il miglior inizio di stagione della storia del circuito ATP Challenger Tour vincendo tre titoli dal 1º gennaio 2024.

Per le qualificazioni, le prime tre wild card sono state assegnate anche dalla direzione del torneo. Un altro membro della squadra monegasca di Coppa Davis, Lucas Catarina, 27 anni, calcherà l'ocra del Monte-Carlo Country Club. È uno dei beneficiari, così come l'argentino Diego Schwartzman, due quarti di finalista del torneo, nel 2017 e nel 2022, e Lucas Pouille, che tornerà in gara dopo un lungo infortunio.

All'apertura del Torneo, gli appassionati di tennis avranno il piacere di assistere ad una mostra di mini-tennis, aperta a tutti, in Place d'Armes, oggi, sabato 6 aprile alle ore 11, tra Andrey Rublev e Stéfanos Tsipás, i due ultimi vincitori del Torneo.