Nel Principato di Monaco torna la Monte-Carlo Fashion Week

La Monte-Carlo Fashion Week (MCFW), l'evento moda ufficiale

del Principato di Monaco, torna ricco di novità e con un accento sempre più internazionale. La dodicesima edizione si svolgerà dal 22 al 26 aprile 2024, svelando le collezioni resort, crociera e capsula.

L'evento si arricchisce di prestigio anno dopo anno grazie ad un ricco calendario in cui sfilate di moda e presentazioni dei creatori si coniugano con importanti momenti di riflessione sui principali temi legati alla circolarità, alla sostenibilità, all'inclusione e alla diversità.



"Siamo orgogliosi di sostenere i marchi monegaschi offrendo a stilisti e personalità della moda internazionale il Principato di Monaco come piattaforma prestigiosa per presentare le loro collezioni e per discutere dell'importanza della moda sostenibile e circolare", ha dichiarato Federica Nardoni Spinetta, Presidente e Fondatrice della Camera Monegasca della Moda e della Monte-Carlo Fashion Week.



Nelle precedenti edizioni, la Monte-Carlo Fashion Week ha visto la partecipazione di marchi e personalità come Naomi Campbell, Alberta Ferretti, Philipp Plein, Etro, Fausto Puglisi x Roberto Cavalli, Rahul Mishra, Stella Jean, Gilberto Calzolari, Genny, Chiara Boni, Matteo Ward, Sara Sozzani Maino, Desserto, Tommy Hilfiger, German Larkin e Nima Benati.

Dopo l'apertura istituzionale al Comune di Monaco, l'evento si sposterà nell'ambito esclusivo dello Yacht Club di Monaco, dove si terrà un "Face to Face" con Federico Marchetti, Fondatore del Gruppo Yoox Net-a-Porter, Presidente della Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative fondata da S.M. il Re Carlo III quando era Principe di Galles, Membro del Consiglio di Amministrazione di Giorgio Armani S.p.A.

Anche allo Yacht Club sarà presentato un nuovo progetto contro la violenza sulle donne. A seguire l'attesissima Cerimonia degli MCFW Fashion Award, nella quale saranno premiati i creatori e personalità della moda che fuori si distinguono per la loro visione etica e innovativa.

Di ritorno alla Monte-Carlo Fashion Week come madrina d'eccezione, una delle pioniere della sostenibilità sociale, attenta ai valori della DEIB (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging), Stella Jean aprirà le sfilate con la sua collezione solare e piena di energia. Seguiranno sul podio marchi monegaschi e internazionali. Per chiudere le sfilate, saranno presenti sulle passerelle dei giovani designer della Central Saint Martins di Londra, con le scenografie del Padiglione Bosio - Accademia delle Belle Arti Belle Arti di Monaco.

Il Fashion Hub ospiterà i Pop-Up e il Simposio dell'Istituto Monaco Women in Finance, che opera per promuovere l'inclusione delle donne e l'imprenditoria femminile. Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale dell'evento,