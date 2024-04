Al via i lavori di manutenzione straordinaria del Sentiero degli Alpini: "Tornerà a nuovo splendore come merita" (foto)

Giornata importante per il Sentiero degli Alpini. Si è svolto stamani il sopralluogo che permetterà a breve l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria. Al sopralluogo hanno preso parte il vicepresidente del Parco Naturale Regionali delle Alpi Liguri, Cristian Rodini, coadiuvato dai tecnici dell'ente e dall’architetto incaricato della ditta ‘Rolando’.

L’appuntamento odierno ha avuto lo scopo di verificare le condizioni attuali e lo stato nevoso dei tratti ombreggiati, al fine di poter stabilire l imminente partenza dei lavori. Gli stessi avranno una durata di 136 giorni e i professionisti del Parco sono ottimisti nel poter prevedere la loro conclusione entro agosto-settembre 2024.

Due le direttrici su cui si basa il progetto ossia la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale.

“Siamo ad un passo dal compiere un risultato importantissimo non solo per il Parco, ha commentato il presidente Alessandro Alessandri, ma per l’intero abitato di Pigna e dintorni, per la nostra meravigliosa Liguria e per gli appassionati del turismo escursionistico. Grazie a questi interventi infatti, si persegue uno degli obiettivi prioritari dell’Ente ossia tutte le attività sportive sostenibili che permettono lo sviluppo, la cura e la tutela del patrimonio naturale".

Il percorso storico del ‘Sentiero degli Alpini’, insistente nel gruppo montuoso Toraggio – Pietravecchia nel comune di Pigna con questi importanti interventi diventerà anche volano di interessi strategici del territorio. Interessi di piena sostenibilità naturalistico-ambientale.

“Tutto ciò, chiosa il presidente Alessandri, ci permette di proiettare ricadute culturali, sociali, economiche e turistiche delle varie comunità affiancandoci sempre di più alla vicina Francia. La sistemazione e il miglioramento del sentiero degli Alpini, infatti rappresenta un obiettivo strategico perseguito fin da subito dal Parco".

Le opere in cantiere permetteranno infine, il perfezionamento del tracciato con nuove attrezzature e segnaletica che permetteranno a chi lo percorrerà maggiore sicurezza offrendo quindi un’esperienza di alta qualità.

Soddisfatto, al termine del sopralluogo, il vice presidente del Parco Rodini. “Questo scenografico passaggio scavato nella roccia che conduce al monte Toraggio, ha dichiarato, risultava essere abbandonato da troppo tempo ed ora grazie al Parco e al finanziamento del fondo strategico dalla Regione Liguria tornerà a nuovo splendore come merita”.

Nel marzo dello scorso anno infatti, è stato concesso il contributo di 251 mila e 337,98 euro da parte del Fondo Strategico Regionale (FSR), su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale e ai Parchi, Alessandro Piana, che ha quindi ricevuto l’impulso dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.