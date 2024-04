Con il Closing Party Auron chiude una splendida stagione invernale sulle sue nevi

Dalle 11 del mattino e fino alle 15, gli appassionati di sci e divertimento sono invitati a partecipare a un'esperienza eccezionale: il Waterslide, sulla pista dell'Ubac I partecipanti avranno l'opportunità di correre sulle piste innevate e soprattutto di scivolare sull'acqua in un'atmosfera elettrica, indossando abiti vintage, il tutto accompagnato da una musica inebriante. Un'esperienza unica che promette brividi e risate per chiudere la stagione in bellezza.

La festa continua la sera nella piazza centrale di Auron dalle 21:00, con un tema speciale "Generation 80" con Nostalgia e il talentuoso DJ Djaz che animerà la serata retrò. Una playlist eclettica trasporterà gli ospiti in un'atmosfera festosa e frenetica, punteggiata dai più grandi successi degli anni '80. Un'occasione unica per ballare e ricordare i successi senza tempo di questo decennio mitico.

Il Closing Party ad Auron è l'evento da non perdere per celebrare la fine della stagione sciistica in un'atmosfera festosa e conviviale. Che siate appassionati di sci, nostalgici degli anni '80 o semplicemente in cerca di un momento di divertimento con gli amici, questo giorno e questa serata promettono di essere memorabili.

Allora, appuntamento sabato 13 aprile per una giornata di emozioni intense e ricordi indimenticabili ad Auron.