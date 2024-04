4a edizione del Festival des Etoilés Monte-Carlo, un omaggio ai 150 anni delle Cantine dell'Hôtel de Paris

Il Festival des Etoilés Monte-Carlo torna con la quarta edizione dal 20 aprile 2024 fino ad ottobre. Dopo tre splendide edizioni autunnali, il più grande evento gastronomico di Monaco si svolge nel corso della primavera.



Sullo stesso principio degli anni precedenti, gli chef stellati del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer restano fedeli alla tradizione delle cene a 4 mani, invitando grandi chef stellati di fama internazionale, per un'esperienza culinaria inedita. Questa edizione 2024, in risonanza con le celebrazioni del 150 º anniversario delle Cantine dell'Hotel de Paris, metterà l'enologia al centro dell'attenzione. Il gala di chiusura, annunciato in ottobre, sarà ancora una volta il culmine del Festival con un nuovo formato eccezionale.



Forte di 25 ristoranti e bar e ricco di oltre 150 anni di esperienza nel campo dell'Art de vivre, il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer rimane il più stellato d'Europa con i suoi 7 macarons Michelin. Anche quest'anno, i suoi chef stellati invitano i loro coetanei internazionali per offrire ai buongustai, momenti di pura gastronomia attorno a menu creati appositamente per l'occasione.



Il 20 aprile, al Louis XV-Alain Ducasse all'Hôtel de Paris per un duo multi-stellato, formato per l'occasione dallo Chef Alain Ducasse e Simon Rogan, Chef britannico triplamente stellato al ristorante L'Enclume, nel Regno Unito. L'eccezionale duo vi dà appuntamento per il pranzo e la cena.

L'11 maggio, lo Chef Marcel Ravin riceverà David Toutain, Chef francese con due stelle Michelin e la Stella Verde a Parigi, nel suo nuovo scrigno, il Blue Bay Marcel Ravin.

Poi, per festeggiare l'arrivo dell'estate, lo Chef Dominique Lory organizzerà due cene al Grill*, all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, il 21 e 22 giugno, accanto ad un altro grandissimo Chef francese: Yoan Conte, doppiamente stellato alla sua Table, ad Annecy.

Infine, dopo la pausa estiva, ripresa del Festival il 14 e 15 settembre. Lo Chef Yannick Alléno riceverà, al Pavyllon Monte-Carlo*, Richard Lee, Chef americano alle due stelle, che attraverserà l'Atlantico per due cene d'eccezione.

Un gala di chiusura ancora più eccezionale in omaggio ai 150 anni delle Cantine dell'Hôtel de Paris

Quest'anno, il tradizionale Gala di Chiusura si terrà nell'ottobre 2024, nell'intimo Patio dell'Hotel de Paris Monte-Carlo. Gli chef stellati di Monte-Carlo Société des Bains de Mer faranno brillare ancora una volta, con i loro team, il savoir-faire e la tradizione gastronomica del Gruppo, per una cena eccezionale a sette stelle.

Cosa sarebbe un pasto eccezionale senza i vini che lo accompagnano?

La 4a edizione del Festival delle Stelle Monte-Carlo renderà omaggio a uno dei gioielli più impressionanti del patrimonio monegasco: le Cantine dell'Hôtel de Paris. Sono passati 150 anni da quando, grazie a Marie Blanc, questo vero labirinto sotterraneo racchiude un tesoro di oltre 350.000 bottiglie e grandi vini, rendendo questo luogo unico la più grande cantina di hotel al mondo. Il Festival metterà dunque in luce, alcuni dei più bei flaconi selezionati con cura dagli Chef Sommeliers di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, e il talento degli chef stellati del Resort, per abbinamenti di pietanze e vini perfetti.

7 pranzi e cene eccezionali e una cena di gala, nel programma dell'edizione 2024

20 aprile: Pranzo e cena al Louis XV - Alain Ducasse all'Hôtel de Paris. Alain Ducasse accoglie lo Chef Simon Rogan, ristorante L'Enclume, Stella Verde Michelin, Cartmel, Regno Unito

11 maggio: Cena al Blue Bay Marcel Ravin*, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Marcel Ravin accoglie lo Chef David Toutain, ristorante David Toutain, Etoile Verte Michelin, Parigi

21 e 22 giugno: Cene al Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo Dominique Lory accoglie lo chef Yoan Conte, ristorante La Table de Yoan Conte, Annecy

14-15 settembre: Cene al Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno, Hôtel Hermitage Monte-Carlo Hannick Alléno dà il benvenuto allo Chef Richard Lee, ristorante Stagione, San Francisco

Ottobre (data comunicata successivamente): Gala di chiusura del Festival delle Stelle Monte-Carlo 2024, Patio dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo

Visita esclusiva delle Cantine dell'Hôtel de Paris

La magia di questo festival non finisce qui! Gli ospiti del Festival che alloggeranno in uno degli alberghi del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer potranno vedersi aprire le porte delle Cantine dell'Hotel de Paris. Un momento raro, che permetterà loro di scoprire questo straordinario tesoro nascosto a dieci metri di profondità. Un'esperienza esclusiva che si aggiungerà al tradizionale incontro con gli chef della Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Prenotazioni: Luigi XV-Alain Ducasse all'Hôtel de Paris e Le Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo T. +377 98 06 88 64/ +377 98 06 88 88 - adhp@sbm.mc / legrill@sbm.mc

Blue Bay Marcel Ravin, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort T. +377 98 06 03 60 - Reservation-McBay@montecarlobay.mc

Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno, Hotel Hermitage Monte-Carlo T. +377 98 06 36 36- restaurantalleno@sbm.mc