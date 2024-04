Villeneuve Loubet “fête la nature”: appuntamento domenica 21 aprile 2024

Per il decimo anno consecutivo, Villeneuve Loubet, il cui territorio è composto per il 70% da spazi naturali protetti, «festeggia la natura».



L’appuntamento è per domenica 21 aprile dalle 9 alle 17 nel villaggio: si potrà approfittare di un mercato di produttori locali, di laboratori di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile, di stand che propongono il vasto bagaglio di conoscenze ed esperienze degli artigiani, di spettacoli gratuiti di intrattenimenti musicali e molto altro.





Momenti da vivere intensamente: «Città Amica degli Animali», Villeneuve Loubet sostiene le associazioni che operano per il benessere degli animali.



Altro obiettivo è quello di preservare la biodiversità, impegnarsi nello sviluppo sostenibile, risparmiare le risorse naturali: gli strumenti proposti, durante tutta la giornata di domenica 21 aprile, sono affidati a laboratori, passeggiate, incontri.



Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo.