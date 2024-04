10 cose imperdibili da fare a Milano con un noleggio auto

Milano è una delle città più vivaci d'Italia, ricca di storia, architettura straordinaria e moda di tendenza. Dai rinomati musei e gallerie d'arte a una miriade di lussuose opzioni per lo shopping, Milano ha qualcosa per tutti, rendendola popolare tra i turisti di tutto il mondo. Che tu stia visitando Milano per la prima volta o che tu sia già stato qui, c'è sempre qualcosa di nuovo ed eccitante da esplorare in questa splendida città. Un noleggio auto a Milano consente ai visitatori di esplorare le principali attrazioni della città a proprio piacimento e sfruttare al meglio il proprio soggiorno. Ecco dieci cose imperdibili da fare a Milano con un'auto a noleggio.

1. Visita al Duomo

Inizia la tua avventura milanese con una visita al famoso Duomo di Milano, la cattedrale gotica più grande d'Italia, costruita nel corso di sei secoli da migliaia di lavoratori. La cattedrale è decorata con magnifiche vetrate, piastrelle colorate e figure religiose. Raggiungi il tetto per una vista panoramica della città.

2. Esplora il Palazzo Reale di Milano

Il Palazzo Reale è la testimonianza della ricca storia di Milano, risalente agli inizi del XIV secolo. Ammira il suo splendido ingresso, il cortile centrale e la grande scalinata che conduce verso splendide sale e gallerie. Ospita vari musei che espongono squisiti dipinti e opere d'arte dell'epoca rinascimentale e barocca.

3. Organizza una gita di un giorno al Lago di Como

Per sfuggire al trambusto della città, fai un giro panoramico verso il Lago di Como. Con un noleggio auto a Milano, puoi facilmente organizzare una gita di un giorno in questa splendida destinazione. Incastonato tra le Alpi italiane, il Lago di Como è davvero mozzafiato. Concedetevi attività all'aria aperta come il canottaggio e l'escursionismo o semplicemente rilassatevi mentre vi godete le magnifiche viste.

4. Deve visitare il Castello Sforzesco

Quando sei a Milano, il Castello Sforzesco è un'attrazione da non perdere. Costruito dalla dinastia degli Sforza nel XV secolo, il Castello Sforzesco ospita vari musei, dipinti, oggetti antichi e mobili. Alcuni di questi includono le incredibili opere di Michelangelo e da Vinci e gli affascinanti manufatti dell'antico Egitto.

5. Vedi L'Ultima Cena

L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci è una delle opere d’arte più famose al mondo, conservata nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano. L'opera d'arte cattura l'Ultima Cena di Gesù con i Dodici Apostoli e raffigura il momento in cui Gesù rivela che uno di loro lo tradirà. Avrai 15 minuti come parte di un gruppo per assistere a questo dipinto iconico.

6. Esplora il quartiere dei Navigli

Dirigetevi verso il quartiere dei Navigli, che offre una piacevole fuga con la sua atmosfera unica. Il quartiere ospita i famosi ristoranti, bar e gallerie d'arte della città. Fare una passeggiata serale lungo il canale ammirando le calde tonalità del tramonto sarà un'esperienza indimenticabile.

7. Fate una passeggiata nel Parco Samione

Dirigiti al Parco Samione con la tua auto a noleggio in Italia, che si trova tra il castello e Porta Sempione. Scopri i suoi ampi prati verdi, alberi ad alto fusto e uno splendido ponte su un laghetto centrale. Con una superficie di 116 acri, è uno dei migliori parchi di Milano, con attrazioni come un acquario e uno stadio sportivo.

8. Esplora l'arte alla Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera, una galleria d'arte a Milano, è una bellissima struttura del XVIII secolo originariamente costruita come collegio dei Gesuiti. Ha un tesoro di capolavori italiani realizzati da artisti famosi come Mantegna, Raffaello, Tintoretto, Tiziano e Caravaggio. Entrando nel museo, noterai una biblioteca ben conservata con eleganti scaffali in legno.

9. Fai acquisti in Galleria Vittorio Emanuele II

La Galleria Vittorio Emanuele II è una galleria commerciale del XIX secolo con tetto in vetro situata tra i due monumenti iconici di Milano: il Duomo e il Teatro alla Scala. È fiancheggiato da boutique esclusive, come Gucci, Prada e Louis Vuitton, e da numerosi ristoranti e bar ben arredati. Dopo lunghe ore di shopping, potrete gustare le prelibatezze italiane in uno di questi ristoranti.

10. Visita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

Durante il tuo viaggio a Milano, assicurati di visitare il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Questo museo contiene oltre 15.000 oggetti, tra cui documenti originali, disegni, modelli, invenzioni e ricerche scientifiche del famoso artista, inventore e scienziato Leonardo da Vinci.

