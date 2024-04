Sandro Pertini, il presidente più amato dagli Italiani, ha trascorso gran parte della sua vita a Nizza

E’ stato senza dubbio il Presidente più amato dagli italiani, quello al quale, ancora adesso, si pensa e del quale si sente la mancanza.

Sandro Pertini ha trascorso parte della sua vita a Nizza, prima come esule adattandosi a tutti i lavori, poi come turista.

Nizza è una città che ha amato profondamente.

Viveva al numero 49 di Rue Pastorelli, non distante dall’Avenue Jean Médecin, un modesto studio in un grande immobile del centro della città.

Amava frequentare non solo la Promenade des Anglais, ma anche il giardino di Place Wilson nel quale è stata posta una targa in suo ricordo e che si trova non distanti casa.

Proprio a lato dei Giardini di Place Wilson sorge una piccola strada, l’Allée Sandro Pertini, che la città gli ha dedicato a ricordo.