Commemorata a Mentone la liberazione dei campi di concentramento nazisti

Ieri, domenica 28 aprile, in Place Kœnig, la Giornata nazionale in memoria delle vittime e degli eroi della deportazione e il 79° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti hanno riunito le autorità ufficiali, le associazioni patriottiche, gli alfieri e la popolazione.

Questa commemorazione è stata istituita dalla legge del 14 aprile 1954, su proposta del senatore Edmond Michelet, che faceva parte della rete della Resistenza Combat e fu lui stesso deportato a Dachau. Si svolge l'ultima domenica di aprile per la sua vicinanza all'anniversario della liberazione della maggior parte dei campi di concentramento.

Trasmettere per non dimenticare “ Non dimenticare il passato se non vuoi riviverlo un giorno.” Questa frase di Élie Wiesel illustra bene il carattere solenne della nostra cerimonia , ha dichiarato Yves Juhel, sindaco di Mentone e presidente della Comunità della Costa Azzurra, nel preambolo del suo discorso. 79 anni fa, la Libertà trionfò finalmente sulla barbarie nazista. Il Terzo Reich crollò sotto i colpi degli eserciti alleati. Contemporaneamente sorsero le cittadelle nere: i campi di concentramento e di sterminio nazisti. Aprendo le porte di queste città dell'orrore, i soldati liberatori scoprirono anche qualcosa di peggio dell'orrore.

Per questo ricordiamo quale fu la tragedia assoluta della deportazione. Perché tutti coloro che ne sono stati vittime non scompaiano nella notte e nella nebbia di una storia distorta dove qualcuno un giorno ha osato descrivere nei dettagli i milioni di vittime della deportazione e del genocidio. Se dimentichiamo... moriranno o sopravvivranno per niente. Se ricordiamo... allora avranno sconfitto definitivamente l'immonda bestia. »

Mobilitazione contro il fanatismo " Questo omaggio avviene in un periodo ancora una volta caotico in cui i disordini mondiali minacciano la democrazia e causano la sofferenza di popolazioni civili innocenti ", ha affermato Mireille Jourdan, presidente della Federazione nazionale dei deportati, internati, combattenti della resistenza e patrioti, leggendo il messaggio scritto congiuntamente dalle associazioni nazionali.

Rimaniamo mobilitati contro il fanatismo, contro il risorgere delle ideologie dell'odio e dell'esclusione e uniamo, nello stesso omaggio, tutti quegli esseri umani la cui vita è stata schiacciata a causa della loro resistenza, del loro credo, della loro origine o del loro orientamento sessuale, in nome di un regime razzista, espansionista e dominante. Più che mai, la nostra lotta è quella della libertà e della pace. »

Coraggio e determinazione “ Siamo riuniti per commemorare un momento cruciale della nostra storia, un momento segnato dalla sofferenza ma anche dalla resilienza e dal coraggio che ci ricorda l'oscurità dell'umanità ma anche la sua capacità di brillare nell'oscurità ”, ha continuato Charles Choukroun. presidente della Comunità Ebraica di Mentone. Onoriamo coloro che sono sopravvissuti all’indicibile, coloro che hanno sopportato l’inimmaginabile, coloro che hanno mantenuto la speranza anche nel mezzo dell’oscurità più profonda.

La loro resilienza e umanità di fronte alla disumanità ci ispirano e ci ricordano la forza dello spirito umano, capace di superare le peggiori prove. Onoriamo anche coloro che hanno rischiato la vita per salvare vite umane, coloro che hanno resistito coraggiosamente all’oppressione, coloro che si sono rifiutati di rimanere in silenzio di fronte all’ingiustizia. Il loro coraggio e la loro determinazione sono stati fari nella notte, guidando l’umanità verso un futuro migliore. »

I giorni bui di oggi “ Nei tempi complicati che stiamo vivendo nel mondo, sia in Europa a poche ore dai nostri confini che in Medio Oriente, più di cento ostaggi sono ancora tenuti in condizioni che non possiamo immaginare ... Vorrei che pensassimo anche ai bambini che muoiono ogni giorno, qualunque sia il motivo... Tutto questo dovrebbe portarci a capire che le nostre piccole differenze sono ben poca cosa rispetto a tutti questi drammi ", ha sottolineato Yves Juhel in conclusione. .

Cinque corone sono state deposte ai piedi del monumento della Resistenza, tra cui quella della Città, da parte del sindaco Yves Juhel. La preghiera del Kaddish, il canto del Marais, il canto dei Partigiani e l'inno nazionale hanno scandito questo 79° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti in cui furono sterminati nove milioni di uomini, donne e bambini durante la Seconda Guerra Mondiale.