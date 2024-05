Quando parliamo di caldaie Vaillant come facciamo in questo articolo praticamente stiamo parlando di un'azienda che tutti riconoscono come essere azienda leader in questo settore e quando parliamo di tutti parliamo non solo dei clienti che lo dimostrano da quello che scrivono all'interno delle recensioni on-line, ma parliamo anche dei competitor che non possono non ammetterlo.

D’altra parte, ormai ognuno di noi quando deve fare un investimento importante come quello che riguarda l'acquisto di una caldaia non possiamo negare che nella maggioranza dei casi ci andiamo a guardare le recensioni on-line perché vogliamo capire che esperienza hanno avuto i vecchi e le vecchie clienti con questi dispositivi e in questo caso parliamo di caldaie.

Questo perché di sicuro non vogliamo avere brutte sorprese per quanto riguarda la qualità dei dispositivi e quindi questo vuol dire che vogliamo delle caldaie che durano molti anni perché è l'unico modo che abbiamo per ammortizzare eventualmente l'investimento.

Ma soprattutto le persone non vogliono avere brutte sorprese quando acquistano una caldaia per quanto riguarda l'assistenza clienti e quindi per quanto riguarda la qualità dei tecnici che ci lavorano all'interno di questi centri autorizzati, centri che si occupano di fornire ai servizi per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della caldaia.

E anche eventualmente si offrono di mettere a disposizione dei servizi che riguardano la riparazione di eventuali componenti o la loro sostituzione quando le stesse sono usurate e dipende tutto dalla situazione specifica.

Tra l'altro potremmo parlare anche di persone che hanno avuto cattive esperienze perché avevano acquistato una caldaia che poi gli ha dato problemi dopo poco tempo e quindi hanno capito che bisogna investirci.

Anche perché come dicevamo la concorrenza nel settore non manca e quindi semplicemente se noi abbiamo pazienza e non facciamo tutto all'ultimo minuto magari prima dell'inverno, sicuramente potremmo attrarre qualche offerta interessante anche da parte della Vaillant.

Molte persone potrebbero prendere in considerazione la possibilità di acquistare una caldaia a rate

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non possiamo fare l'errore di pensare di non acquistare una caldaia della Vaillant per una questione economica e quando poi in realtà c'è sempre la possibilità o spesso c'è di pagare il tutto in tante comode rate.

Chiaramente come sappiamo per poter ottenere dei finanziamenti dobbiamo dare delle garanzie e magari dobbiamo dare delle buste paga o mettere delle firme dei garanti, però ormai le maglie si sono allargate come si suol dire.

Nel senso che, quando le cifre non sono altissime magari ci potrebbero proporre un finanziamento di un anno per pagare la caldaia senza garanzie particolari da offrire.

Tra l'altro ci converrebbe anche interloquire con il nostro commercialista di riferimento per capire se c'è la possibilità di ricevere bonus e incentivi fiscali che i Governi mettono a disposizione per quelle persone che decidono di sostituire una caldaia con un altro dispositivo più efficiente dal punto di vista energetico.

Che poi spesso e volentieri si traduce nell’acquisto di una caldaia a condensazione che sappiamo essere le caldaie più efficienti.