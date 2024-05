63° Festival della Tv di Monte-Carlo, a Morgan Freeman il premio Ninfa di Cristallo

Laurent Puons, CEO, e Cécile Menoni, Direttore Esecutivo del Monte-Carlo Television Festival, hanno annunciato al Brach Paris i dettagli del programma del prestigioso evento che si terrà dal 14 al 18 giugno 2024 a Monaco.

UNA PRIMA PROIEZIONE MONDIALE

L'apertura del Festival sarà caratterizzata dalla proiezione in prima mondiale di The Gray House, una serie limitata prodotta da Republic Pictures in collaborazione con Territory Pictures, Revelations Entertainment e Big Dreams Entertainment.



Il primo episodio sarà trasmesso dopo la cerimonia di apertura al Grimaldi Forum Monaco venerdì 14 giugno alle 19:00, alla presenza dei produttori esecutivi Morgan Freeman (The Shawshank Redemption, Million Dollar Baby, Invictus...), Leslie Greif (Hatfields & McCoys) e Lori McCreary (Signora Segretario), così come gli attori Mary-Louise Parker (Erbacce, The West Wing), Daisy Head (Prostitute), Amethyst Davis (Kindred) e Ben Vereen (Radici).



Basato sull'omonimo romanzo di Mariam Petrosyan, The Gray House si concentra sulla vera storia delle donne non celebrate che hanno capovolto l'onda della guerra civile americana a favore del Nord. Una Virginia Socialite, sua madre, una ex schiava Sister-in-Arms, e la più famosa cortigiana della città operano nei corridoi del potere confederato. Trasformano la loro Underground Railroad in un efficace e ancora più pericoloso Underground Spy Network, rischiando la vita e la libertà per aiutare a vincere la guerra e preservare la democrazia americana.



Kevin Costner, Morgan Freeman, Leslie Greif e Lori McCreary sono produttori esecutivi. Roland Joffé è il direttore esecutivo della serie, mentre Darrell Fetty, Leslie Greif e John Sayles scrivono sceneggiature e sceneggiature.

Simone Ashley vince la ninfa d'oro internazionale per i talenti più promettenti

Dopo Théo Christine nel 2022 e Julia de Nunez l'anno scorso, l'attrice britannica Simone Ashley riceverà la Ninfa d'Oro per il talento più promettente, un premio che onora il talento eccezionale di un attore emergente e promettente e il riconoscimento internazionale del loro lavoro.

LA NINFA DI CRISTALLO ASSEGNATA A MORGAN FREEMAN

Dopo la cerimonia di apertura, S.S.H. Prince Albert II di Monaco presenterà l'attore e produttore Morgan Freeman con la prestigiosa Crystal Nymph, in riconoscimento della straordinaria carriera televisiva di un attore di fama mondiale.

CERIMONIA DELLA NINFA D'ORO E SELEZIONE UFFICIALE

La cerimonia di chiusura si terrà al Grimaldi Forum martedì 18 giugno e sarà presentata da Laury Thilleman, ex Miss Francia e ora presentatrice televisiva, in compagnia del cantante e attore francese Vincent Niclo. Una serie di attori di talento e professionisti del settore, così come i membri della finzione e di attualità-documentari giurie, saranno presenti.

È stata anche annunciata la selezione ufficiale del Golden Nymph Competition 2024, che premia il meglio della produzione televisiva internazionale. Questa straordinaria selezione comprende 18 programmi provenienti da 12 paesi nelle categorie Fiction e News & Documentaries, tra cui quattro anteprime mondiali, sette anteprime internazionali, una prima europea e quattro anteprime francesi.