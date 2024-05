Nizza, la Pietà di Brea nuovamente nel Monastero francescano di Cimiez

Il monastero francescano di Cimiez ospita, fin dal XVI secolo, meraviglie della pittura primitiva del Sud Est francese, tra cui la pala della Pietà, datata 1478 e considerata la prima opera conosciuta di Ludovico Brea.



In origine era destinata alla chiesa conventuale dei Frati Minori dell'Osservanza, costruita nel XV secolo a ovest di Nizza, in località Croix-de-Marbre, vicino al Faubourg de la Buffa.



La pala della Pietà fu trasferita, con quelle della Crocifissione e della Deposizione, nella chiesa del monastero di Cimiez dove gli Observantins si stabilirono nel 1546, dopo la scomparsa del loro primo convento a Nizza durante l'assedio franco-turco del 1543.



Classificata di interesse storico il 5 dicembre 1908 e regolarmente prestata per mostre sui capolavori dell'arte francese dal 1911, la sua presenza alla mostra “Primitifs de Nice et des écoles nationaux”, nel 1960, al museo Masséna, pone fine ai suoi viaggi.



Dopo 4 anni di studio diagnostico e restauro, la pala della Pietà di Ludovico Brea è tornata al suo posto nel Monastero francescano di Cimiez.