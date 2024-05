Monaco, il governo rinforza le misure di controllo in occasione delle manifestazioni sportive

La volontà del Governo del Principe è di frenare i fenomeni evocati, ma lottare più efficacemente contro gli autori di disturbi specifici e preservare così la tranquillità e la sicurezza pubblica dei residenti del Principato.

Pertanto, come le disposizioni adottate in occasione delle precedenti edizioni, il termine di immobilizzazione dei veicoli in infrazione è rafforzato in occasione delle seguenti manifestazioni: