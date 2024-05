Monaco, prova a fare l'impresa! Gara-5 con Fenerbahce vale il pass alla F4 di Euroleague a Berlino

Monaco si appresta a vivere questa serata di sport con altrettanto entusiasmo. A sostenere i monegaschi un palasport colorato di rosso e bianco: pieno, pronto a vibrare, cantare e spingere la sua squadra come non mai.

Il Roca Team affronta la sua sfida più grande: battere il Fenerbahçe in questa quinta e ultima manche per staccare vincere il biglietto per le Final Four di Berlino.