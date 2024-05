Fondazione Prince Pierre e Incontri Filosofici di Monaco associati per la conferenza del vincitore del Premio del Principato Philippe Descola

Vincitore del Premio del Principato nel 2022, consegnato congiuntamente dagli Incontri Filosofici e dalla Fondazione Principe Pietro di Monaco, l'antropologo Philippe Descola è invitato in questo contesto a tenere una conferenza sulla questione «Che cosa è un paesaggio? » e proporrà di affrontarlo da diverse angolazioni e culture diverse.

La conferenza si terrà giovedì 16 maggio alle 19, alla Maison de la Poésie a Parigi.

Le definizioni del paesaggio oscillano tra un'accezione molto allentata dello spazio antropizzato o percepito da un soggetto - e un'accezione molto stretta: la rappresentazione pittorica o letteraria di un pezzo di paese abbracciato dalla vista. Si proporrà una terza via, basata sullo studio del processo di trasfigurazione mediante il quale è costituito un paesaggio.

La trasfigurazione è un cambiamento di apparenza deliberata, per mezzo della rappresentazione o dell'allestimento di un luogo, al termine del quale quest'ultimo diventa un segno iconico di qualcosa di diverso da lui e con ciò rivela ciò che conteneva in potenza. Tracce di questo processo si possono osservare in coltivazioni dove tradizionalmente non esistono né paesaggi né giardini di svago.

La Fondazione Prince Pierre e Gli Incontri Filosofici di Monaco

Progettando, a partire dal 2015, Gli Incontri Filosofici di Monaco, i Membri Fondatori avevano previsto di attribuire un Premio che saluta non un'opera, ma un'opera filosofica costruita sulla lunga durata, che vale al suo autore di essere conosciuto e riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale.

In questa continuità, Gli Incontri Filosofici e la Fondazione Principe Pietro di Monaco hanno preso insieme l'impegno di conferire ogni anno questo premio a un autore per l'insieme della sua opera filosofica.

Viene così onorata una vita di scrittura, un'opera singolare che ha aperto strade inedite nel campo della filosofia e impegnato approcci diversi alla scienza, alla politica, alla teologia, alla storia, all'antropologia, all'etica o alla psicoanalisi.

Il premio viene consegnato congiuntamente in occasione della Cerimonia di proclamazione dei Premi della Fondazione Principe Pietro che si tiene ogni anno in ottobre a Monaco alla presenza del vincitore. Hélène Cixous è stata premiata nel 2020, Julia Kristeva nel 2021, Philippe Descola nel 2022 e Jacques Rancière nel 2023